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科技查賄展成果 蔡清祥：速偵速結，展現辦案效率

2019-11-11 15:17聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今天舉辦「科技查賄影片首播暨查賄成果展現」反賄決心記者會，法務部長蔡清祥致詞說，檢警調廉等機關將嚴查利用金錢、暴力影響選舉的案件，並特別重視來自境外資金介入及假訊息妨害選舉相關情事。

台北地檢署檢察官羅韋淵、郭建鈺說明去年「九合一 」選舉查察賄選成果，具體呈現「全力查賄就是最好的反賄選宣導」，以及針對本次選舉查察闡明「嚴查賄選」、「嚴防假訊息影響選舉」、「防制選舉暴力」、「防制選舉賭盤」、「阻絕境外資金」等5大工作重點。

記者會由中央選舉委員會主委李進勇、檢察總長江惠民、台灣高等檢察署檢察長王添盛、調查局副局長林玲蘭、刑事局副局長朱宗泰等人與蔡清祥共同宣示查賄決心。

蔡清祥說，已責成各地檢署分析轄內賄選熱區，鎖定高風險涉賄對象，積極佈建，適時檢討成效，對於具體賄選案件應即時分案、精緻偵查及縝密蒐證，以提升法院羈押核准率，並能速偵速結，以展現辦案效率。

此外，針對涉及違反選罷法意圖使人不當選的假訊息案件，也積極指揮司法警察機關偵辦，並適時發布新聞澄清。

法務部統計指出，針對2018年地方公職人員選舉，各地檢署共提出185件、186人的當選無效之訴，當選人經一審判決當選無效的件數計110件、111人；起訴賄選案件1383件、2736人，一審判決有罪的有 1663人，有罪率高達9成。

就明年「二合一」選舉， 目前各地檢察機關受理各類選舉查察案件合計105件、165人，其中以涉及賄選案件居多，均積極偵辦中。

法務部長蔡清祥（中）與中選會主委李進勇、檢察總長江惠民、台灣高檢署檢察長王添盛、...
法務部長蔡清祥（中）與中選會主委李進勇、檢察總長江惠民、台灣高檢署檢察長王添盛、調查局副局長林玲蘭、刑事局副局長朱宗泰等人共同宣示查賄決心。記者王聖藜/攝影
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台北地檢署檢察官羅韋淵(左)、郭建鈺(右)說明去年選舉查察成果。記者王聖藜/攝影
台北地檢署檢察官羅韋淵(左)、郭建鈺(右)說明去年選舉查察成果。記者王聖藜/攝影
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賄選蔡清祥

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