大包垃圾亂丟砸中老婦頭 清潔司機判拘役50日定讞
基隆一名清潔公司的郭姓員工，被控2016年間開車進社區地下室，把一大包垃圾丟上車卻砸中路過呂姓老婦頭部，害她跌倒傷及肩膀肌肉，涉過失傷害。台灣高等法院審酌郭否認犯罪、無法成立調解等情狀，認為一審依業務過失傷害判拘役50日，得易科罰金的量刑妥適，今駁回上訴定讞。
判決指出，郭姓男子在基隆一間環境工程公司擔任貨車駕駛，承包「橘郡」社區垃圾清運工作。2016年10月15日下午2點多，為符合地下室入出口限高，郭開著小貨車進入地下停車場，將住戶放置的垃圾搬運至貨車車斗上，再載出停車賞轉放到大型垃圾車上。
正當他丟一大包垃圾上小貨車時，疏未注意有一名呂姓老婦經過副駕駛座旁，讓那包大垃圾擊中呂婦前胸而倒地。呂婦倒地時用左手撐地，因此造成左肩旋轉肌斷裂、左肩二頭肌斷裂等傷勢。事後，呂婦委任女兒向基隆地檢署提告，檢方依法起訴。
一審時，郭承認有去收垃圾，但矢口否認有過失讓呂婦受傷，辯稱自己正在拖垃圾，聽到一名老婦人哀叫聲，就把垃圾放下走到副駕駛座旁邊，看到她跪趴在地上，就把她起來詢問：「怎麼了？」
她一直哀叫、發抖，於是攙扶著她用對講機叫林姓司機進來，並通知公司老闆跟社區警衛，後來與老闆一起載她去醫院，她跟醫生說：「開一點撒隆巴斯就好。」
法官查出，陳姓保全證稱當天郭告訴他，「垃圾丟過頭，打到一位老太太」請我過去幫忙，老太太站在停車位旁扶著停車柱，她告訴我：「被垃圾打到頭很暈。」楊姓老闆與醫師也說，聽到呂婦指被垃圾丟到而跌倒。
一審不採信郭男辯詞，認為罪證明確，依業務過失傷害罪判拘役50日，得易科罰金。經檢察官提起上訴，高院指出，郭男行為後，刑法第284於今年5月29日修正施行並從5月31日起生效。
新法刪除從事業務之人處罰規定，應適用普通過失犯，但二者徒刑、拘役刑度相同，修正後提高罰金刑上限。高院比較新舊法後，認為應以舊法對被告較為有利。
高院審酌郭過失程度、呂婦受傷情節、郭否認犯罪、無法成立調解等情狀，認為一審認事用法，並無違誤，量刑也稱妥適。檢察官上訴認量刑過輕，並無理由，應駁回之。
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