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揭穿已婚男師搞上人妻校護 國中幹事遭判刑

2019-11-11 14:15聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄小港區一間國中的于姓幹事，去年3月間涉以信件揭露校內已婚男老師疑似與校護婚外情，散布對象包括該名男師的妻子、學生及校內職員等，男師氣得提告誹謗罪，雖于堅稱他所講的都是事實，高雄地院認為純屬男師的私生活及隱私，並非可受公評之事，依犯散布文字誹謗罪，判于姓幹事3月徒刑，得易科罰金9萬。可上訴。

判決指出，于姓男子任職小港區一所國中總務處的幹事人員，去年3月間他涉到同校男老師的住處投遞信件，對象為男師的妻子，內容竟寫「XXX是妳老公嗎？他背著妳跟本校前任護士XXX【現在XX國小護士、已婚、有2個孩子啦! 比妳老公大5 歲】私會，在鳳山國小旁的商店街手牽著手親密地逛商店，正巧被本校路過的職工親眼看見．．．」。

不料3月至8月間，于姓男子又將類似內容做成更多信件，丟在校內樓梯間、走廊等處，讓也就讀同校的該名男師孩子撿到閱讀，以及其他教職員得知信件內容，男師認為此事僅涉私德，與公共利益無關，足以毀損名譽，氣得對于提告。

于姓男子到案後辯稱，他都是私訊給那名男師在學校內熟識的同仁，盼能善加規勸，沒一個是校外人士，絕無意圖散布給公眾，且教師外遇是可受公評、涉及公共利益的事。

合議庭認為，于姓男子已經具體指摘該名男師與有夫之婦的校護婚外情，貶損男師的名譽，就算于認為所指的是事實，但男師是否真的有外遇、婚外情，固然擔任教師工作，在工作領域應遵守教師法的規範，但此案內容都沒涉及教職，僅是私生活等隱私問題，屬私德範疇，跟公共利益無關。

合議庭也指，于姓男子起初還否認製作信件，是警方採集到指紋才承認，加上他將信件故意丟校內隨便讓人撿拾，目的明顯只為打擊男師形象，難認是出於善意，考量于也拒認罪，未達成和解，依犯散布文字誹謗罪，處3月徒刑得易科罰金。

高雄小港區一間國中的于姓幹事，涉大量散布信件揭穿校內男師疑與人妻校護婚外情，遭告...
高雄小港區一間國中的于姓幹事，涉大量散布信件揭穿校內男師疑與人妻校護婚外情，遭告誹謗罪，高雄地院認為此事非可受公評，依犯散布文字誹謗罪，判于姓幹事3月徒刑，得易科罰金9萬。可上訴。示意圖／Ingimage
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