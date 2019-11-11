偽造路人隨地吐痰騙獎金 檢舉達人遭判刑2年

2019-11-11 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



劉姓檢舉達人4個月向新北市環保局檢舉了200多件隨地吐痰影片，領8萬多元獎金，但現在爆出其中有假，至少有40支影片是經過後製，涉嫌偽造文書和詐欺。新北地院審理時，他否認作假，但因為影片口水的解析度一致，說法未被採信，最後被依行使變造準私文書判刑2年，得易科罰金。

據了解，新北市環保局2016年推出檢舉隨地吐痰專案，檢舉一件可得獎金288元。劉男從1月到4月檢舉200多件，總共領了8萬多元，但因為檢舉太過頻繁，部分影片吐痰、吐口水狀況又雷同，所以被稽查人員懷疑，檢調人員搜查時，也發現其影片剪輯軟體有預設自製的「口水」、「香菸」圖檔，有40支影片經過後製，且均有使用圖檔。

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審理時，劉男辯稱原始影片檔案過大，不符合環保局格式，所以有後製擷取所需片段，而「口水」只是靜態的標籤軌影像，添加目的是方便歸類和標記重點片段，不會影響原始影片。

劉男雖否認犯行，但法務部調查局鑑定，「口水」圖檔其實是動畫，後製影片中的口水不但從出現到完全消失的時間一致，解析度也大致相同。此外，有被檢舉人也證稱自己帶的是全罩式安全帽，根本無法吐痰，也有人表示自己嘴巴在吃檳榔，「要吐也是紅色的」。