長照悲歌…老婦想解脫活活打死丈夫 兒女泣訴求輕判
74歲陳姓老婦去年10月疑不堪不堪長期照護久病丈夫，持榔頭猛搥丈夫頭部13下致死，遭依殺人罪嫌起訴。士林地院今日續開庭，老婦坦承犯行，兒女當庭流淚為母求情，案發前疏於注意母親精神狀態，盼法官從輕量刑。
案發後體重一度暴瘦剩30多公斤的陳婦，今天在一雙子女及親友陪同下再度出庭，她說話輕聲細語，明顯中氣不足，同樣坦承活活打死丈夫。今年6月，陳婦在法庭曾表示，因身心壓力太大，確實想殺害丈夫，做個解脫，當時犯案是臨時起意，都怪自己太糊塗。
辯護人周信宏稱，陳婦在行為時是否有辨識能力，是全案重要關鍵，陳符合自首減刑要件，並應依刑法19條、59條情堪憫恕等3法條減刑。
周指出，陳在去年11月住進三總北投分院，根據護理觀察報告顯示，陳婦顯焦慮、怪異、妄想，曾說「救命！你是假護士、假醫生…」「救救我妹妹…她快被我害死…」、「食物有毒，妹妹和我都不能吃」。馬偕的精神鑑定推論患有適應障礙症，聲請送往台大醫院做精神鑑定。
檢察官認為，沒有送台大鑑定必要，馬偕已考慮住院期間精神狀況，陳在案發前沒有任何精神問題，鑑定報告也對智識程度考量案發前、後生活事務能力，認為陳案發時有責任能力，沒有減輕刑度狀況，若對報告有疑問，可再函詢馬偕。
「媽媽每天起床，都呆坐在床上，如果沒拿食物給她，不會主動進食」，陳婦女兒在法庭泣不成聲，希望法官考量媽媽的身心狀況延緩審理時間。她指出，目前媽媽體重有慢慢的增加，但行為仍然遲緩，放不下本案所受的困擾，日常生活都需要人從旁協助，盼能待身心穩定再行審理。
陳婦的兒子指出，媽媽在案前可能精神出一些狀況，子女沒有立刻察覺，不能因媽媽沒看過身心科，就確定沒有這方面疾病，希望能再送醫院進行精神鑑定。兒子說，「媽媽一生奉公守法，大家都沒有負面評價，做出此事是因為壓力、精神狀況導致，希望法官能從輕量刑」。
法官諭知，將由合議庭評議是否再送台大鑑定，下次開庭將傳兒子、女兒、同住妹妹等3名證人到庭作證，全案候核辦。
陳婦的丈夫長年心臟病、糖尿病纏身，還需洗腎度日，陳照顧生活起居30多年，去年10月身心不堪負荷，持家中鐵榔頭持續搥打丈夫頭部13下，活活打死丈夫，事後打電話給住處保全自首「我殺了家人」，要保全幫忙報警。
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