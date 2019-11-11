跆拳道協會不平靜 代理理事長遭告發涉嫌背信
2019-11-11 12:24
聯合報 記者賴佩璇
／即時報導
中華民國跆拳道協會風波不斷，日前通過罷免理事長吳兩平，由副理事長張火爐代理。跆協監事、「體育監督聯盟」祕書長趙安華認為張去年監事會議前，未積極處理吳任內的協會弊案，今早赴台北地檢署告發張火爐涉嫌背信罪。
10月26日，中華民國跆拳道協會召開理事會，通過罷免吳兩平由張火爐暫時代理理事長，跆協11月9日召開選務委員會，預計16日選出新任理事長。豈料，8日張火爐在監事主席、5名理事陪同下，前往跆協辦公室，並找來鎖匠開鎖、換上新鎖，強行接管跆協，警方獲報後也到場關切。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
趙安華指出，去年6月跆協召開臨時監事會議前，他掌握吳兩平上任半年，讓跆協透支千餘萬元，帳目不清的事證。他認為吳及余姓祕書長應分別賠償跆協900萬元、200萬元，並自行請辭下台，張火爐邀他及吳、余等人共同商議處理事宜。
其中余願賠償溢領10萬差旅費並辭職，吳則否認並不願辭職。張當場裁示余賠償及請辭，吳則將400萬周轉金入帳沖銷即可，並請他不要於監事會議上追查相關弊端。
張身為協會副理事長，竟未依職權追究協會疑遭挪用款項，擅自做出裁示，此舉不僅未依職責追查協會恐遭挪用之款項，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於跆協，涉犯背信罪之嫌，因此向北檢告發。
留言