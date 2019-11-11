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跆拳道協會不平靜 代理理事長遭告發涉嫌背信

2019-11-11 12:24聯合報 記者賴佩璇／即時報導

中華民國跆拳道協會風波不斷，日前通過罷免理事長吳兩平，由副理事長張火爐代理。跆協監事、「體育監督聯盟」祕書長趙安華認為張去年監事會議前，未積極處理吳任內的協會弊案，今早赴台北地檢署告發張火爐涉嫌背信罪。

10月26日，中華民國跆拳道協會召開理事會，通過罷免吳兩平由張火爐暫時代理理事長，跆協11月9日召開選務委員會，預計16日選出新任理事長。豈料，8日張火爐在監事主席、5名理事陪同下，前往跆協辦公室，並找來鎖匠開鎖、換上新鎖，強行接管跆協，警方獲報後也到場關切。

趙安華指出，去年6月跆協召開臨時監事會議前，他掌握吳兩平上任半年，讓跆協透支千餘萬元，帳目不清的事證。他認為吳及余姓祕書長應分別賠償跆協900萬元、200萬元，並自行請辭下台，張火爐邀他及吳、余等人共同商議處理事宜。

其中余願賠償溢領10萬差旅費並辭職，吳則否認並不願辭職。張當場裁示余賠償及請辭，吳則將400萬周轉金入帳沖銷即可，並請他不要於監事會議上追查相關弊端。

張身為協會副理事長，竟未依職權追究協會疑遭挪用款項，擅自做出裁示，此舉不僅未依職責追查協會恐遭挪用之款項，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於跆協，涉犯背信罪之嫌，因此向北檢告發。

「體育監督聯盟」祕書長趙安華認為張去年監事會議前，未積極處理吳任內的協會弊端，今...
「體育監督聯盟」祕書長趙安華認為張去年監事會議前，未積極處理吳任內的協會弊端，今早赴台北地檢署告發張火爐涉嫌背信罪。記者賴佩璇／攝影
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罷免跆拳

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