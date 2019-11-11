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檢察官林達挨告遭求償百萬 法院將提訊鄧文聰作證

2019-11-11 12:11聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

法治時報社長黃越宏不滿台北地檢署檢察官林達接受媒體採訪時，未經查證即以「施壓」一詞指他意圖影響審判結果而對法官進行施壓，嚴重侵害其名譽權，提告請求給付100萬元。台北地院今上午開庭，為調查「施壓動機」將提訊幸福人壽前董座鄧文聰並傳喚一審受命法官江俊彥到庭作證，改訂12月25日審理。

鄧文聰被控掏空公司資產127億元。北院審理期間，2017年5月4日，有媒體報導「鄧文聰掏空案驚爆一審法官遭關說脅迫」，黃越宏認為該篇報導影射他對法官關說脅迫，但經北院調查後，以新聞稿說明承審法官及審判長都不認為審理過程有遭人關說或脅迫。

林達在2017年6月27日接受媒體採訪，表示：「台北地院最後調查結果等於是替這樣『施壓』的記者粉飾行為，以後記者都可以打電話給法官，說你差勤不正常，任何法官的私事都可以打電話去質問，然後再問本案是否羈押或應該如何進行。」

黃越宏認為，林達未經任何查證即以「施壓」一詞，誣指自己意圖影響審判結果而對法官進行施壓，嚴重侵害名譽權，因此提告求償100萬元。

北院今開庭，兩人均親自到庭。黃說，自己透過兩個不同管道接獲陳情，一是江俊彥程序不法，二是冒領加班費。程序不法是指鄧文聰的接押庭，江秘密開庭未公開審理，且收押裁定書只送達看守所，不送律師，答辯時間受壓縮。

他表示，江從來不加班，但每個月都填4次加班，跑司法新聞這麼久，知道此事太敏感，在電話中完全不提加班費，只委婉說「辦重大案件難免眾所矚目，自己的差勤要注意。」

事情鬧開後，被時任北院院長洪兆隆、政風人員約詢，正式具名檢舉江冒領加班費，調停車場監視器比對即可得知。不過，洪、政風不受理，因此不再為難、堅持。

他強調，當天採訪從未「質疑」法官差勤問題，是「善意提醒」卻被污衊為「關說」、「施壓」，常識可知關說有目的，請我目的為何？求重判？交保？沒關心實質面，指採訪程序不法方面。

法官林維斌詢問，「程序不公」說的動機為何？是否接獲鄧或辯護人投訴？黃回答，法官辦案要遵守程序，「這個不是動機問題，是實質的問題！」對於陳情人僅說「有可能，對方不透露。」

林達則不願與黃和解，希望法院能下實體判決。他請求法院提訊鄧，調查是否直接或間接投訴程序不公、想交保釋放或為有利判斷。黃的行為非基於採訪目的，且自承用暗示、隱晦質疑法官辦案不公，並把不同投訴混合告知，「這種做法沒有任何一個司法記者會這樣做，有必要了解。」

林達另請求傳喚新聞稿撰稿者、時任北院行政庭長廖建瑜及審稿的洪兆隆作證。黃則請求傳喚江俊彥、洪兆隆，以還原當天採訪狀況。林維斌諭知先提訊鄧，再請江到庭，改訂12月25日上午9點30分續行審理。

林達受訪說，黃越宏的做法非常離奇，他在法庭上拒絕透露陳情來源，如果是基於私人利益動機，當然不行如此，要調查清楚，才要提訊鄧文聰。應儘速通過「妨害司法公正罪」才能杜絕類似干涉法官者，以求台灣的司法公平。

台北地檢署檢察官林達呼籲儘速通過「妨害司法公正罪」，以杜絕關說。記者賴佩璇／攝影...
台北地檢署檢察官林達呼籲儘速通過「妨害司法公正罪」，以杜絕關說。記者賴佩璇／攝影。
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鄧文聰檢察官

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