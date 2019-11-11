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李珍妮偽造文書奪吳春臺股權 判1年1月徒刑定讞

2019-11-11 11:05聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

婦人李珍妮與中國信託資產管理董事長吳春臺交往時，合開格麗茲國際精品公司，情逝後，兩人爭股權。吳控李婦侵占1千萬元股權，台北地院依行使偽造私文書、使公務員登載不實4罪判她1年2月徒刑，得易科罰金，格麗茲公司100萬股沒收；高等法院改判1年1月，得易科罰金，其中一審判李婦3個使公務員登載不實罪，各3月徒刑部分，二審確定。她就行使偽造私文書罪判5月部分上訴，最高法院駁回。

李珍妮與吳春臺曾為情侶，李婦2004年開設冠明光電公司，2008年想轉經營服飾業、擴公司規模，她邀吳春臺投資冠明，吳7月8日馬上匯款1千萬元到冠明公司帳戶，成持有1百萬股的股東。李珍妮和父親李忠成則分別持有99萬9500股、500股，7月15日公司更名為格麗茲國際精品公司，且由李婦擔任董事長。

李珍妮偽刻吳春臺印章，再冒用他名義製作「本人吳春臺同意將持有格麗茲國際精品股份有限公司的一佰萬股，以每股新台幣貳塊，總計新台幣二百萬元，出售於李珍妮小姐」協議書，蓋印「出售人：吳春臺」，2009年12月25日向台新銀行忠孝分行繳納證券交易稅。不知情的計師事務所以為吳春臺已將股份買給李珍妮，幫忙向經濟部中部辦公室辦理董事、監察人變更登記，李珍妮成持有格麗茲199萬9500股。

吳春臺後來與女演員米凱莉結婚，李珍妮在他們婚禮前傳簡訊、紙條要求吳簽股權轉讓書，如不簽，她現身婚禮，吳未答應，後來卻發現股權早被移轉。

訴訟期間，兩人過往一一曝光。吳2009年曾寄存證信函給李珍妮，提到「李珍妮女士於2004年間與本人交往未幾，即向本人聲稱懷有本人子女…本人感念李女士教養本人骨肉，應其要求為李女士購買高價之珠寶及奢侈精品，亦應其要求投資其所開設格麗茲公司」、「本人向李女士質問，李女士始向本人承認其女兒並非本人後嗣」。李珍妮一審時表示，2009年6月和吳分手，吳同意無條件將股份轉為「分手費」，並簽下同意書，但「已經不見」。

高院開庭時，李珍妮稱沒有理由將一間虧損的公司轉到自己名下，當時是因為吳春台要結婚，為了與她切割，才把他的股權移給她。但告訴代理人董德泰表示，李珍妮一開始說這筆錢是「分手費」，後來又說是吳設立公司時就送給她的，說法一直在變，況且公司的印章是由專人保管，她完全在說謊。李珍妮怒嗆「你才說謊」，她說公司成立時，兩人還是情侶，在她公司的才是原始章。

高院認定吳春臺未同意出售格麗茲100萬股給李婦，也沒授權她代刻印章、用印，她卻以吳的名義製作協議書，犯行使偽造私文書罪；這部分最高法院維持二審從6月徒刑改判為5月見解，駁回定讞。

李珍妮犯行使偽造私文書、使公務員登載不實等罪，高等法院去年判她1年1月徒刑，得易...
李珍妮犯行使偽造私文書、使公務員登載不實等罪，高等法院去年判她1年1月徒刑，得易科罰金；最高法院駁回她上訴定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影
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偽造文書

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