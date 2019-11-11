拿不到扶養費揚言找殺手對付兒子 法官認有罪但判免刑

2019-11-11 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



患有精神疾病的廖姓女子提告向成年兒子索取扶養費，法院審理過程中，廖女在陳報狀提及要雇用殺手對付張姓丈夫及兒子，被控涉嫌恐嚇。基隆地院審理後，認定廖女確有恐嚇犯行，但念及她的精神狀態長期非正常，宣告免除其刑。

判決指出，廖女的兒子出生後，由她撫養到3歲，之後由丈夫撫養至成年。兒子成年後，廖女去年1月間向基隆地方法院聲請兒子支付扶養費用，少年家事庭裁定駁回。廖女提起抗告，法院民事簡易庭今年1月駁回抗告確定。

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廖女去年5月21日在家事陳報狀提及，將用爸媽留給她的千萬家產，處理後所得現金找徵信社、殺手對付丈夫一家5口，最遲等到暑假等文字。

廖女的丈夫和兒子心生畏懼，擔心安全受危害提告，檢察官偵結聲請簡易判決處刑。廖女具狀以罹患精神疾病答辯，法院認有受無罪判決可能，改依通常程序開庭審理。

法院開庭時，廖女辯稱只是精神上有突發情緒，並非有意恐嚇他人。她會寫會說，就不會去做；不寫不說，才可能去做。

法官查出，廖女2002年即患精神分裂症，2014年出現情感性精神病，有焦慮、情緒低落，並有自殺意念行為。2017年再次出現情感疾患，易暴躁、情緒低落，並有暴力及攻擊他人危險，長期精神狀態並非正常應堪認定，顯有可憫恕之處。