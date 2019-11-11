色男和女友分手後 尾隨她兩度襲胸得坐牢

2019-11-11 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



王姓男子和女友分手後，為滿足自己私慾，去年12月間騎機車尾隨前女友，趁她騎機車在台南市中西區永華路等候紅綠燈時，涉嫌伸手偷摸她胸部；接著在安平區建平路，強行攔阻，一手強拉她手部，另一手涉嫌強行撫摸胸部，台南地院依王違反性騷擾罪，判處徒刑3月，得易科罰金；又犯強制猥褻罪，判處徒刑8月，案可上訴。

判決說，王和女友去年9月間分手，去年12月19日下午5點多，王騎乘機車，自前女友公司處，尾隨她騎乘機車至中西區永華路與金華路路口，趁她停等紅燈來不及防備，突伸手碰觸她右側胸部約2至3秒，她趕緊騎乘機車沿永華路前行，王繼續尾隨在後。

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王的前女友想起安平區建平路上有警察局，欲前往報案，沿永華路直行後再右轉建平路，王尾隨她駛至建平路並超車停在她機車前方，隨即伸手抓住她機車把手，將機車放倒阻擋在她機車前方，再下車步行至她身旁以手強抓女方右手，王不顧她揮手阻擋，伸手撫摸她右胸。

因有路人步行至附近見有異狀報警，員警到場處理，將王法辦、起訴。王矢口否認趁機性騷擾及強制猥褻，供稱他在永華路停等紅燈時，沒有趁機伸手摸前女友胸部，在建平路想跟她講事情，但她不想講，所以拉住她的手腕，她要甩開，不小心碰到她胸部。