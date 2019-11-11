親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

色男和女友分手後 尾隨她兩度襲胸得坐牢

2019-11-11 00:28聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

王姓男子和女友分手後，為滿足自己私慾，去年12月間騎機車尾隨前女友，趁她騎機車在台南市中西區永華路等候紅綠燈時，涉嫌伸手偷摸她胸部；接著在安平區建平路，強行攔阻，一手強拉她手部，另一手涉嫌強行撫摸胸部，台南地院依王違反性騷擾罪，判處徒刑3月，得易科罰金；又犯強制猥褻罪，判處徒刑8月，案可上訴。

判決說，王和女友去年9月間分手，去年12月19日下午5點多，王騎乘機車，自前女友公司處，尾隨她騎乘機車至中西區永華路與金華路路口，趁她停等紅燈來不及防備，突伸手碰觸她右側胸部約2至3秒，她趕緊騎乘機車沿永華路前行，王繼續尾隨在後。

王的前女友想起安平區建平路上有警察局，欲前往報案，沿永華路直行後再右轉建平路，王尾隨她駛至建平路並超車停在她機車前方，隨即伸手抓住她機車把手，將機車放倒阻擋在她機車前方，再下車步行至她身旁以手強抓女方右手，王不顧她揮手阻擋，伸手撫摸她右胸。

因有路人步行至附近見有異狀報警，員警到場處理，將王法辦、起訴。王矢口否認趁機性騷擾及強制猥褻，供稱他在永華路停等紅燈時，沒有趁機伸手摸前女友胸部，在建平路想跟她講事情，但她不想講，所以拉住她的手腕，她要甩開，不小心碰到她胸部。

法官傳喚王前女友調查，她指證歷歷，對於刑事如何判決沒有意見，只是希望好聚好散，不希望這樣的事件造成王往後很大的紀錄，法官認為女被害人非因私怨而編纂情節誣陷王，認定王有罪。

王姓男子乘前女友騎機車等侯紅綠燈時，涉嫌伸手偷摸她胸部；接著在安平區一手強拉她手...
王姓男子乘前女友騎機車等侯紅綠燈時，涉嫌伸手偷摸她胸部；接著在安平區一手強拉她手部，另一手強行撫摸她胸部，台南地院依王違反性騷擾罪，判處徒刑3月，得易科罰金；又犯強制猥褻罪，判處徒刑8月。圖/本報資料照片
分享

猥褻性騷擾警察

相關新聞

殺人犯嫌為看A書打官司 主張「人民有知的權利」

2019-11-10 20:07

他連任失利告對手賄選成功翻盤 結果二審又落空

2019-11-11 00:04

警員用柔道將小三摔地受傷 遭判5個月

2019-11-10 22:12

被控抹黑對手又敗選 高雄前縣議員判刑5月

2019-11-10 17:05

孕婦怒告鄰居陽台抽菸 他判賠1萬

2019-11-10 15:12

拿棍擋小三侵門踏戶 大老婆被告傷害法官判無罪

2019-11-10 12:19

影／警持槍抓酒駕 對向車道看戲BMW撞賓士

2019-11-10 11:36

雙拖網漁船近岸作業 台南海巡隊蒐證送裁罰

2019-11-10 09:46

台中大叔穿女丁字褲露硬挺下體 公園遊客拍照報警

2019-11-10 09:14

年邁老父病倒求子扶養 法官以他從未照顧駁回

2019-11-10 08:14

惡狼差點逃過追訴期！19年前就有DNA 為何現在才抓到人

2019-11-10 00:55

沒戴安全帽遭攔檢 醉漢拒酒測揮拳毆傷兩女警判5月

2019-11-09 22:12

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

國1五楊高架北上4車離奇連環撞 北上大塞車

2019-11-10 16:17

三重傳鬥毆 男子當街被砍臟器外露送醫

2019-11-10 17:11

淡水女騎士被輾斃 肇逃司機在台中自營包車旅遊

2019-11-10 09:21

男子疑從邊坡走上國道 至少3車撞上輾成屍塊四散

2019-11-10 08:08

台中沙鹿民宅火警 14人嗆傷送醫

2019-11-10 05:39

國道3號龍井邊坡起火 火燒山面積2公頃

2019-11-10 19:38

鄰居床戰聲太大 她寫筆記求饒：我是單身狗 別叫那麼大聲好嗎

2019-11-10 12:57

萬里轎車失控撞毀 駕駛失去意識、乘客卻跳車跑了

2019-11-10 12:45

影／北宜重機過彎打滑3車撞一團 藍寶堅尼急煞停

2019-11-10 11:27

小女友同意脫衣LINE視訊 男友沒存檔也慘了

2019-11-10 16:05

已婚男不顧一切追小三 下場不是一般慘

2019-11-10 21:40

他與女友扛醉女返家慘賠20萬 竟是這招撿屍得逞

2019-11-10 15:12

台中大叔穿女丁字褲露硬挺下體 公園遊客拍照報警

2019-11-10 09:14

拿棍擋小三侵門踏戶 大老婆被告傷害法官判無罪

2019-11-10 12:19

年邁老父病倒求子扶養 法官以他從未照顧駁回

2019-11-10 08:14

三重當街狂砍人 疑因酒店小姐引發殺機

2019-11-10 22:07

三重當街砍人砍到臟器外露 警循線逮捕4嫌

2019-11-10 20:57

孕婦怒告鄰居陽台抽菸 他判賠1萬

2019-11-10 15:12

國道3號三龍井段旁雜草火警 範圍晚間已漸縮小

2019-11-10 20:58

影／萬里離奇車禍駕駛昏迷 乘客跳車跑回家

2019-11-10 22:12

殺人犯嫌為看A書打官司 主張「人民有知的權利」

2019-11-10 20:07

影／警持槍抓酒駕 對向車道看戲BMW撞賓士

2019-11-10 11:36

調查報導／全台幽靈黑戶寶寶人數 至今仍是個謎

2019-11-10 19:40

木柵土地公顯靈？ 北巿近月來3迷途老人在這被發現

2019-11-10 13:57

苗栗雜草火災夜以繼日？ 白天險些波及工廠晚上燒毀2車

2019-11-10 23:11

金門發現非洲豬瘟豬屍 陳國恩：這不是我要的雙11快遞

2019-11-10 12:07

影／恍神男連環撞 行車記錄器錄下碰撞一瞬間

2019-11-10 10:27

90歲老婦坐輪椅手抱50萬 警暖心騎250公尺伴一程

2019-11-10 15:31

他連任失利告對手賄選成功翻盤 結果二審又落空

2019-11-11 00:04

警員用柔道將小三摔地受傷 遭判5個月

2019-11-10 22:12

高雄民宅鐵門慘遭塗鴉 17歲少年落網：以為沒人住

2019-11-10 12:49

被控抹黑對手又敗選 高雄前縣議員判刑5月

2019-11-10 17:05

不想走路竟偷機車代步 男以車換車連偷12車踢到鐵板

2019-11-10 12:04

雙拖網漁船近岸作業 台南海巡隊蒐證送裁罰

2019-11-10 09:46

汐止怪男3度偷竊女用內褲 受害人PO網要民眾小心

2019-11-10 15:58

想回去工作 莽男酒後朝前同事頭上砍一刀

2019-11-10 09:13

色男和女友分手後 尾隨她兩度襲胸得坐牢

2019-11-11 00:28

一樓車棚起火 台中民宅火警14人送醫

2019-11-10 09:03

國道三龍井段旁火警火勢控制 警：並無封路

2019-11-11 00:05

夾帶牛肉吃掉 監獄管理員判刑撤職

2019-11-10 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top