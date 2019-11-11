他連任失利告對手賄選成功翻盤 結果二審又落空

2019-11-11 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



屏東縣麟洛鄉的彭姓前鄉民代表去年連任失利，對該選區最高票當選的林姓男子提起當選無效之訴，主張林涉透過團隊成員以4000元賄選，一審判林當選無效。但上訴後，高雄高分院認為，彭所指的該名成員供稱是為報答才「自己拿錢」買票，且無法舉證錢的來源是林姓男子，逆轉判當選有效確定。

據了解，去年麟洛鄉該區的鄉民代表選舉，彭姓男子（49歲）僅得376票成為4名候選人最低票，欲爭取連任失利，林姓男子（65）奪最高票541票。

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彭姓前鄉代提告主張，對手林姓男子為了當選，涉指使團隊成員鄧姓男子去年10月20日，以4000元向粘姓選民買票，已屬於選罷法中的賄選行為，林應當選無效。

林姓男子辯稱，鄧姓男子不是競選團隊成員，他完全不知有行賄粘姓選民，且檢察官也針對此賄選嫌疑做出不起訴處分，縱使真有賄選，也是自發性行為，與他無關。

一審認為粘姓選民接受訊問曾承認收賄，相信應有買票賄選，且鄧姓男子稱罹患口腔癌時林姓候選人曾到醫院探視、幫很多忙，才拿自己錢幫他選舉，也沒跟林說，以此說法撇清有違常理，判林當選無效。