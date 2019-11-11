親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

他連任失利告對手賄選成功翻盤 結果二審又落空

2019-11-11 00:04聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

屏東縣麟洛鄉的彭姓前鄉民代表去年連任失利，對該選區最高票當選的林姓男子提起當選無效之訴，主張林涉透過團隊成員以4000元賄選，一審判林當選無效。但上訴後，高雄高分院認為，彭所指的該名成員供稱是為報答才「自己拿錢」買票，且無法舉證錢的來源是林姓男子，逆轉判當選有效確定。

據了解，去年麟洛鄉該區的鄉民代表選舉，彭姓男子（49歲）僅得376票成為4名候選人最低票，欲爭取連任失利，林姓男子（65）奪最高票541票。

彭姓前鄉代提告主張，對手林姓男子為了當選，涉指使團隊成員鄧姓男子去年10月20日，以4000元向粘姓選民買票，已屬於選罷法中的賄選行為，林應當選無效。

林姓男子辯稱，鄧姓男子不是競選團隊成員，他完全不知有行賄粘姓選民，且檢察官也針對此賄選嫌疑做出不起訴處分，縱使真有賄選，也是自發性行為，與他無關。

一審認為粘姓選民接受訊問曾承認收賄，相信應有買票賄選，且鄧姓男子稱罹患口腔癌時林姓候選人曾到醫院探視、幫很多忙，才拿自己錢幫他選舉，也沒跟林說，以此說法撇清有違常理，判林當選無效。

不過上訴後，二審合議庭認為，鄧姓男子自稱從妻子每月給2至3000元零用金，拿出4000元給粘姓選民，雖然金錢來源可疑，但不一定就拿不出此筆錢，加上沒有其他佐證是林授意或交付金錢要求幫忙賄選，撤銷改判駁回訴訟，當選有效。

屏東縣麟洛鄉的彭姓前鄉民代表去年連任失利，對該選區最高票的林姓男子提當選無效之訴...
屏東縣麟洛鄉的彭姓前鄉民代表去年連任失利，對該選區最高票的林姓男子提當選無效之訴，一審勝訴，但高雄高分院逆轉改判駁回確定。圖／本報資料照
分享

賄選當選無效

相關新聞

殺人犯嫌為看A書打官司 主張「人民有知的權利」

2019-11-10 20:07

色男和女友分手後 尾隨她兩度襲胸得坐牢

2019-11-11 00:28

警員用柔道將小三摔地受傷 遭判5個月

2019-11-10 22:12

被控抹黑對手又敗選 高雄前縣議員判刑5月

2019-11-10 17:05

孕婦怒告鄰居陽台抽菸 他判賠1萬

2019-11-10 15:12

拿棍擋小三侵門踏戶 大老婆被告傷害法官判無罪

2019-11-10 12:19

影／警持槍抓酒駕 對向車道看戲BMW撞賓士

2019-11-10 11:36

雙拖網漁船近岸作業 台南海巡隊蒐證送裁罰

2019-11-10 09:46

台中大叔穿女丁字褲露硬挺下體 公園遊客拍照報警

2019-11-10 09:14

年邁老父病倒求子扶養 法官以他從未照顧駁回

2019-11-10 08:14

惡狼差點逃過追訴期！19年前就有DNA 為何現在才抓到人

2019-11-10 00:55

沒戴安全帽遭攔檢 醉漢拒酒測揮拳毆傷兩女警判5月

2019-11-09 22:12

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

國1五楊高架北上4車離奇連環撞 北上大塞車

2019-11-10 16:17

三重傳鬥毆 男子當街被砍臟器外露送醫

2019-11-10 17:11

淡水女騎士被輾斃 肇逃司機在台中自營包車旅遊

2019-11-10 09:21

男子疑從邊坡走上國道 至少3車撞上輾成屍塊四散

2019-11-10 08:08

台中沙鹿民宅火警 14人嗆傷送醫

2019-11-10 05:39

國道3號龍井邊坡起火 火燒山面積2公頃

2019-11-10 19:38

鄰居床戰聲太大 她寫筆記求饒：我是單身狗 別叫那麼大聲好嗎

2019-11-10 12:57

萬里轎車失控撞毀 駕駛失去意識、乘客卻跳車跑了

2019-11-10 12:45

影／北宜重機過彎打滑3車撞一團 藍寶堅尼急煞停

2019-11-10 11:27

小女友同意脫衣LINE視訊 男友沒存檔也慘了

2019-11-10 16:05

已婚男不顧一切追小三 下場不是一般慘

2019-11-10 21:40

他與女友扛醉女返家慘賠20萬 竟是這招撿屍得逞

2019-11-10 15:12

台中大叔穿女丁字褲露硬挺下體 公園遊客拍照報警

2019-11-10 09:14

惡狼差點逃過追訴期！19年前就有DNA 為何現在才抓到人

2019-11-10 00:55

拿棍擋小三侵門踏戶 大老婆被告傷害法官判無罪

2019-11-10 12:19

年邁老父病倒求子扶養 法官以他從未照顧駁回

2019-11-10 08:14

女童遭襲胸後為何大笑？ 日記揭露揪心真相

2019-11-10 00:55

孕婦怒告鄰居陽台抽菸 他判賠1萬

2019-11-10 15:12

三重當街狂砍人 疑因酒店小姐引發殺機

2019-11-10 22:07

三重當街砍人砍到臟器外露 警循線逮捕4嫌

2019-11-10 20:57

國道3號三龍井段旁雜草火警 範圍晚間已漸縮小

2019-11-10 20:58

影／警持槍抓酒駕 對向車道看戲BMW撞賓士

2019-11-10 11:36

殺人犯嫌為看A書打官司 主張「人民有知的權利」

2019-11-10 20:07

影／萬里離奇車禍駕駛昏迷 乘客跳車跑回家

2019-11-10 22:12

陸方介入選舉？情治單位發現一管道 恐成入口

2019-11-10 00:55

調查報導／全台幽靈黑戶寶寶人數 至今仍是個謎

2019-11-10 19:40

木柵土地公顯靈？ 北巿近月來3迷途老人在這被發現

2019-11-10 13:57

影／恍神男連環撞 行車記錄器錄下碰撞一瞬間

2019-11-10 10:27

金門發現非洲豬瘟豬屍 陳國恩：這不是我要的雙11快遞

2019-11-10 12:07

90歲老婦坐輪椅手抱50萬 警暖心騎250公尺伴一程

2019-11-10 15:31

苗栗雜草火災夜以繼日？ 白天險些波及工廠晚上燒毀2車

2019-11-10 23:11

高雄民宅鐵門慘遭塗鴉 17歲少年落網：以為沒人住

2019-11-10 12:49

警員用柔道將小三摔地受傷 遭判5個月

2019-11-10 22:12

被控抹黑對手又敗選 高雄前縣議員判刑5月

2019-11-10 17:05

不想走路竟偷機車代步 男以車換車連偷12車踢到鐵板

2019-11-10 12:04

雙拖網漁船近岸作業 台南海巡隊蒐證送裁罰

2019-11-10 09:46

汐止怪男3度偷竊女用內褲 受害人PO網要民眾小心

2019-11-10 15:58

想回去工作 莽男酒後朝前同事頭上砍一刀

2019-11-10 09:13

一樓車棚起火 台中民宅火警14人送醫

2019-11-10 09:03

他連任失利告對手賄選成功翻盤 結果二審又落空

2019-11-11 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top