回響／移工黑戶寶寶 移民署：人道護權益

2019-11-10 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／綜合報導



失聯移工通常租住環境較差的老舊公寓。記者林昭彰／攝影 分享 facebook

聯合報調查報導移工黑戶寶寶問題，引發重視。移民署昨天說，未來除結合相關國安團隊持續加強清查外來人口防止群聚，也會基於人道考量，保障懷孕移工婦女或移工寶寶的在台居留期間權益。

聯合報調查，專門收容移工寶寶的機構、社工人員及熟悉移工圈的人，都對移工黑戶寶寶的數量提出質疑，認為數量比官方數字高；在中部山區服務的修女甚至透露，有些地區很多移工直接在山裡工寮生產，另外談到移工墮胎問題，兩者都是政府未能掌控的「黑數」。

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對於移工黑戶寶寶問題，移民署表示，政府已積極介入處理，解決收出養、就學、就醫及國籍歸化等各項問題；移工失聯後從事非法工作的處所，以工地、餐飲業、私人住宅居多，移民署會結合相關國安團隊持續加強清查外來人口，防止滯台外來人口在特定區域群聚，甚至從事不法活動。

另基於人道考量，確保孕婦及胎兒安全，實務上查到懷孕的失聯移工，移民署原則不予收容，改以人保或錢保方式，作成收容替代處分。

若遣送出國前無法自行尋找適當處所暫置，移民署專勤隊會協調民間團體或社福機構，協助安置。

移民署說，正規畫由民間團體安置照護返國前失聯移工母子方案，另外也將修法強化執法，兼顧依法查處與保障人權的目標，標本兼治。