警員用柔道將小三摔地受傷 遭判5個月
2019-11-10 22:12
聯合報 記者張雅婷
／新竹即時報導
新竹縣警局一位王姓警員，今年3月開車載外遇對象彭小姐行經湖口休息區時，因在車上發生口角，彭女因怕遭毆打，躲到休息區休息，當時王男推她到投籃機旁，並用柔道技巧，將彭女摔在地上，造成彭女有右腳韌帶撕裂性骨折、頸部挫傷，彭女事後控告王男傷害罪，才造成婚外情被揭露。新竹簡易庭依傷害罪判王男5個月徒刑，易科罰金15萬元。王男時任的分局也表示，日前王男因不當男女關係被記過、並調到分駐所服務，上個月才調回警備隊就近看管，傷害罪部分會另外懲處。
已婚的47歲王姓警員在新竹從警多年，和彭姓小三交往數年，今年3月因爆發傷害小三警紀案後，遭分局因「涉不當男女關係」記2小過並調非主管職，王男被調往分駐所服務後，今年7月間因轄區發生民眾車禍死亡，家屬沒錢處理後事，王男主動向民代、同仁等募資，買了棺木讓家屬安心辦後事，還獲新竹縣警察局表揚。
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判決指出，今年3月28日王男開車載著彭女外出，期間2人發生爭吵，行經湖口工業區時彭女下車，並躲進休息區休息，沒想到王男在遊戲區附近推她，並用柔道將她摔倒在地，導致她右膝後十字韌帶撕裂性骨折、脖子挫傷等傷勢。彭女事後到分局指控王男惡行，並要求警方嚴正查辦。法官認定王男犯行明確，依傷害罪判王男5月，易科罰金15萬元。
王男的分局長表示，分局不包庇、不掩飾也不護短，會依照事實偵辦，也會用案例告訴要求同仁下不為例外，並提到王男日前因不當男女關係遭記過外並調離原職外，現在仍是提列教育輔導名單之一，而日前也聽王男提到判決結果，但分局會在收到判決書後，再依照傷害罪的部分，予以懲處。
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