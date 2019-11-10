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殺人犯嫌為看A書打官司 主張「人民有知的權利」

2019-11-10 20:07聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

台北看守所一名蔡姓收容人因親友寄送食物和成人雜誌被管理員擋下，怒控所方侵犯人權，又以監所舍房如同私人住宅，主張所方應增加每日香菸配給數量和開放收容人在舍房抽菸，但誇張要求最後被新北地院駁回，官司最後敗訴收場。

據調查，蔡男因爲涉及桃園一樁酒吧命案，一審被桃園地院判刑25年2月，二審高等法院改判22年，上訴最高法院後，目前發回高等法院更審。他因上訴的關係，從桃園看守所移至台北看守所羈押，由於無法適應，所以提出申訴和行政訴訟。

蔡男興訟表示，台北看守所禁止家人寄送蛋餅、饅頭、油飯和肉粽等物，但桃園看守所可以，「同樣是看守所，為何規定不一樣？」此外，他強調「人民有知的權利」，主張自己年滿18歲，非涉犯妨害性自主罪嫌，家人寄送的成人雜誌也是合法出版品，所方卻以影響收容人改過遷善為由禁止，作法並不合理。

蔡男指台北看守所的管理有違比例原則，質疑其對於菸品的相關規定適法性。他主張，看守所並非能任意進出的場所，性質上與一般住家無異，但在菸害防制法未規定一般住家禁菸的情況下，監所仍禁止他在舍房吸菸，無疑是犧牲了他的權益。

法院調查，台北看守所擋下蔡男的寄菜主要原因是食物在破壞檢查違禁品時會產生質變，擋下成人雜誌則是為了防範猥褻圖文激起收容人性慾，衍生收容人間猥褻或性侵情事，管理仍屬適法。另外，監所雖非一般人能自由進出場所，但也不是收容人能任意進出和接見外人的地方，性質實與住家有別，因此認定蔡男主張不合理。全案仍可上訴。

台北看守所一名蔡姓收容人因親友寄送食物和成人雜誌被管理員擋下，怒控所方侵犯人權，...
台北看守所一名蔡姓收容人因親友寄送食物和成人雜誌被管理員擋下，怒控所方侵犯人權，又以監所舍房如同私人住宅，主張所方應增加每日香菸配給數量和開放收容人在舍房抽菸，但誇張要求最後被新北地院駁回。示意圖／Ingimage
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猥褻新北

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