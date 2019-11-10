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被控抹黑對手又敗選 高雄前縣議員判刑5月

2019-11-10 17:05聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

前高雄縣兩屆議員的詹金福，去年再度投入高雄市平地原住民選區市議員選舉，但他遭控涉多次透過臉書抹黑對手俄鄧‧殷艾，意圖使人不當選；詹挨告後偵查中便向俄鄧道歉，但無能力登報道歉，高雄地院認為他已認罪，依意圖使人不當選而傳播不實之事罪判5月徒刑，得易科罰金15萬元，宣告緩刑2年，支付公庫2萬元，並褫奪公權1年，可上訴。

據了解，高雄第12選區平地原住民的市議員，去年由俄鄧‧殷艾（54歲）奪最高票連任成功，詹金福（70歲）則獲462票。

判決指出，詹金福去年登記成為高雄市第12選區平地原住民的議員候選人，卻利用自己的臉書攻擊欲拚連任的俄鄧‧殷艾，也未充分查明消息來源是否與事實相符，便貼文毀損俄鄧的名譽，進而影響選民的投票判斷。

俄鄧蒐證控訴，詹金福於去年7到9月間，共4度貼文抹黑，包括「好大官威與特權，於高市大坪頂公有地打蓋建物專供自己家族實用及種菜養選票」、「做為原住民，民意代表，是受人崇敬之，妻臨終，不在側，為不仁義，只愛好杯中酒色」等語。

詹金福接受偵訊、審理時認罪，法官認為，詹身為候選人意圖讓自己當選，對同選區候選人不實指控、抹黑，損害名譽，進而影響選情，有害選舉風氣，考量他承認犯行，只是對於俄鄧提出應登報道歉的和解條件，因經濟狀況才無法達成，判5月徒刑，也認為詹應知道警惕不會再犯，宣告緩刑。

前高雄縣兩屆議員的詹金福，去年競選高雄市平地原住民選區市議員，遭對手指控抹黑，高...
前高雄縣兩屆議員的詹金福，去年競選高雄市平地原住民選區市議員，遭對手指控抹黑，高雄地院依意圖使人不當選而傳播不實之事罪判5月徒刑，宣告緩刑2年。圖／翻攝選舉公報
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