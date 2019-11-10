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遭爆為孫安佐墮胎 網紅米砂坦承有人工流產

他與女友扛醉女返家慘賠20萬 竟是這招撿屍得逞

2019-11-10 15:12聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄李姓男子前年5月與女友載酒醉的女性朋友返家，將意識不清、全身癱軟的她揹上她租屋處，並把鑰匙交給大樓管理員暫時保管，不料僅隔半小時，李以有東西遺留，獨自又到她家，竟起色心涉性侵得逞，事後遭提告；全案審理時李賠20萬達成和解，高雄地院依乘機性交罪判1年10月徒刑，宣告緩刑4年，可上訴。

判決指出，李姓男子2017年5月19日上午9點多，與顏姓女友一起到高雄漁人碼頭附近KTV歡唱，認識這名女子，由於她剛和男友分手心情不佳，猛灌酒導致在包廂廁所猛吐，且意識不清，李及女友於是開車載她回鼓山區租處，李當時還揹她上樓，跟女友待在租處約半個小時才一起離開，並將女子鑰匙暫時交給管理員保管。

不料李姓男子載顏女返家後，認為自己手鍊及手錶遺留在該名女子租處，自行折返回去，向管理員拿取鑰匙，一進入卻撞見女子僅穿著上衣、內褲，仍在客廳嘔吐，於是把女子抱至房間床上，卻起了色心，脫她衣褲乘機性交得逞。

不過李離去後，女子意識隨即回復，打給顏女詢問，得知剛進入的是李姓男子，氣得報警處理。

李姓男子到案後承認犯行，審理期間以20萬元達成和解，並立即分次付清；合議庭考量，李和女友共同協助酒醉的被害女子返家，竟辜負該女子的信任，起色心乘機性交得逞，但有盡力彌補、誠心悔過，依法減刑，判1年10月徒刑，且相信李應不會再犯，宣告緩刑4年，條件為接受法治教育5場次。

高雄李姓男子與女友扛酒醉女子返家後，以自己有東西遺留，獨自返回該女子住處，性侵得...
高雄李姓男子與女友扛酒醉女子返家後，以自己有東西遺留，獨自返回該女子住處，性侵得逞，事後賠20萬元和解，高雄地院依乘機性交罪判1年10月徒刑，宣告緩刑4年，可上訴。示意圖／Ingimage
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漁人碼頭性侵

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