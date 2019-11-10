他與女友扛醉女返家慘賠20萬 竟是這招撿屍得逞
2019-11-10 15:12
聯合報 記者林伯驊
／高雄即時報導
高雄李姓男子前年5月與女友載酒醉的女性朋友返家，將意識不清、全身癱軟的她揹上她租屋處，並把鑰匙交給大樓管理員暫時保管，不料僅隔半小時，李以有東西遺留，獨自又到她家，竟起色心涉性侵得逞，事後遭提告；全案審理時李賠20萬達成和解，高雄地院依乘機性交罪判1年10月徒刑，宣告緩刑4年，可上訴。
判決指出，李姓男子2017年5月19日上午9點多，與顏姓女友一起到高雄漁人碼頭附近KTV歡唱，認識這名女子，由於她剛和男友分手心情不佳，猛灌酒導致在包廂廁所猛吐，且意識不清，李及女友於是開車載她回鼓山區租處，李當時還揹她上樓，跟女友待在租處約半個小時才一起離開，並將女子鑰匙暫時交給管理員保管。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
不料李姓男子載顏女返家後，認為自己手鍊及手錶遺留在該名女子租處，自行折返回去，向管理員拿取鑰匙，一進入卻撞見女子僅穿著上衣、內褲，仍在客廳嘔吐，於是把女子抱至房間床上，卻起了色心，脫她衣褲乘機性交得逞。
不過李離去後，女子意識隨即回復，打給顏女詢問，得知剛進入的是李姓男子，氣得報警處理。
李姓男子到案後承認犯行，審理期間以20萬元達成和解，並立即分次付清；合議庭考量，李和女友共同協助酒醉的被害女子返家，竟辜負該女子的信任，起色心乘機性交得逞，但有盡力彌補、誠心悔過，依法減刑，判1年10月徒刑，且相信李應不會再犯，宣告緩刑4年，條件為接受法治教育5場次。
留言