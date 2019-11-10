孕婦怒告鄰居陽台抽菸 他判賠1萬

2019-11-10 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



李姓孕婦不滿仝姓鄰居在陽台上抽菸，二手菸飄進住處，拿出孕婦健康手冊以及抽菸影片為證，提告侵害居住安寧，求償10萬元精神慰撫金。士林地方法院認定，二手菸確實超過一般人容忍範圍，判賠1萬元。

李姓孕婦和退休的仝姓鄰居，居住在台北市一處房屋5樓，兩戶房屋的陽台下方有玻璃帷幕區隔，上方則是格柵區隔，距離相當近。

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李主張，仝長期在陽台抽菸，菸味已侵入房屋，使其暴露在二手菸環境，嚴重影響健康權及居住安寧，請求賠償10萬元精神慰撫金。仝則主張，李沒有舉證二手菸造成的實際損害，菸味縱使飄入住處，也非侵害居住安寧，不得請求損害賠償。

法官勘驗李從陽台拍攝仝在陽台抽菸影片，仝坐在兩戶房屋陽台相隔的玻璃帷幕旁，左手持點菸、抽菸，並有菸霧飄散，陽台上還有煙灰缸，兩屋陽台甚近，認定菸味飄散至李的住處。

李還拿出孕婦健康手冊作證，證明去年10月至今年4月，懷有約7個月身孕。法官認定仝的二手菸侵入裡的房屋，確實已超過一般人所能容忍範圍，且情節重大，認定李確實遭受居家安寧侵害。

衛福部國民健康署網站資料顯示，二手菸是被動或非自願吸入的環境菸煙，遭聯合國世界衛生組織列為頭號的致癌物質。仝稱，家裡有3名未滿7歲的子女，所以從不在住處內抽菸，法官以此認為，仝知道二手菸對人體的危害。