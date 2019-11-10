夾帶牛肉吃掉 監獄管理員判刑撤職

2019-11-10 12:32 中央社 台北10日電



前高雄監獄徐姓主任管理員涉嫌協助家屬夾帶牛肉給受刑人，並吃掉1/3、價值2000多元的牛肉，一審被法院依貪污罪判刑3年。公務員懲戒委員會判決徐男撤職，並停止任用2年。

判決指出，徐男因雙膝關節退化抽痛，自民國102年起即自行烹煮牛肉食用以改善膝關節，但花費不眥。他於105年間詢問一名洪姓受刑人後，跟洪男母親說洪喜歡吃牛肉，他可代為烹煮，讓洪男在獄中吃。

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徐男與洪母同年2月間一起到大賣場買牛肉，由徐男在家烹煮後，避開監獄的食物檢查程序，將帶進獄中給洪男吃。牛肉吃完後，因洪母沒空，徐男獨自到賣場買了新台幣7000多元的牛肉，自己留下1/3，其餘帶入讓洪男食用。

高雄地方法院今年4月間，認定徐男涉及貪污治罪條例，判處有期徒刑3年，褫奪公權3年。

檢方另指控，徐啟隆於105年1月中旬暗示洪姓受刑人，自己下班後常至一家茶行喝茶，洪母不久後到這家茶行寄放1萬5000元供徐男選購茶葉飲用，涉嫌貪污治罪條例收賄罪，但法官認為雙方無行收賄犯意，判決無罪。

另外，徐男向一名劉姓受刑人的胞姊借貸4萬元，並夾帶藥品到獄中供劉姓受刑人使用，也被檢方被依貪污起訴。法院指出，徐男此舉雖然違反監獄行刑法，但未涉貪，判決無罪。

法務部將全案移送公務員懲戒委員會審理，公懲會認定徐男有違失，事證明確，判決撤職並停止任用2年。