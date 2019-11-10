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拿棍擋小三侵門踏戶 大老婆被告傷害法官判無罪

2019-11-10 12:19聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子已婚，卻結交張姓女子發展婚外情，成為男女朋友。前年底張女前往李家住處，被李妻發現後，怒不可抑，認為張女「侵門踏戶」，隨手撿拾地面的木棍，欲阻擋張女在門外，未料張女事後以手臂有挫傷為由，控告李妻傷害，但李妻否認涉案，台中地院詢問現場處理警員，警員證稱張女手臂無明顯傷勢，認定張女提出的驗傷單的傷勢無法證明是李妻所為，判無罪。

判決書指出，張姓女子與已婚的李姓男子是男女朋友，前年12月30日下午2時許，張女前往李住處遇找李，李妻當時在家發現後認為張女行為誇張，撿拾地面上的木棍，攔阻張女在門外，警方獲報到場後，張女提出傷害告訴，不過警員現場蒐證，張女手臂僅有些微脫皮，並無腫脹、流血情事。

張女事後到醫院驗傷，並持醫院開出右前臂有鈍挫傷的驗傷單控告李妻涉嫌傷害，台中地檢署依法起訴後，全案由台中地院審理。

台中地院合議庭認為，李妻在庭訊時矢口否認涉案，辯稱當時有撿拾木棍是為了將張女阻擋在門外，沒有以木棍毆打張女，當時前往現場處理的警員也作證，當時張女手臂僅有脫皮，並無出血紅腫。

台中地院審酌，張女所提出的驗傷單，並不能證明是由李妻所打，且當時在場的李也作證，沒有看到妻子打人，相信李不會甘冒做偽證而吃上刑責的風險，採信李證詞，全案認定罪證不足，判李妻無罪。

台中市已婚李姓男子與張姓女子有染，張女在前年底到李家時，被李妻以木棍阻擋，張女控...
台中市已婚李姓男子與張姓女子有染，張女在前年底到李家時，被李妻以木棍阻擋，張女控告李妻傷害，台中地院判李妻無罪。圖／本報資料相片
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