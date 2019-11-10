影／警持槍抓酒駕 對向車道看戲BMW撞賓士

2019-11-10 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市黃姓男子昨天晚間9時許開車行經北區時，被巡邏警員發現開窗抽菸，警員騎車前往勸導，未料黃心虛不服攔查，開車逃逸。警員尾隨至五權路、英士路口時，下車持槍高分貝喝令「下車」，未料查緝酒駕的場景疑引起對向車道駕駛BMW的簡姓男子注意，直接撞上前方的賓士車，引發另起交通事故，經查，黃的酒精值超標，依公危移送，同車的彭姓女子依酒駕同車乘客連坐法告發。

據查，台中市第二警分局文正所警員昨天晚間10時許，在北區五權路、西屯路口巡邏時，發現黃姓男子（21歲）開窗抽菸，因此前往勸導，未料黃疑酒駕心虛，直接開車逃逸，警員騎車尾隨到五權路、英士路口時，黃因前方車流停車，警員持槍上前，喝令黃下車。

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黃一度有拒捕衝撞逃逸的動作，因警員不斷高分貝喝令「下車」，黃才屈服配合，經查黃的酒測值超標，依公共危險罪移送，另外同車的彭姓女子（22歲）依道交條例規定的酒駕同車乘客連坐法，依法製單告發。

經查，第二警分局警員在攔捕黃的過程中，對向車道駕駛BMW的簡姓男子（20歲）疑分神觀看警員抓人，未注意車前狀況，碰撞前方行駛的賓士車，台中市第二警分局交通分隊獲報後，也前往製作相關筆錄，全案依A3（僅車損）車禍流程處理，肇事原因由交大事故組做分析研判後，由雙方自行協調後續賠償事宜。