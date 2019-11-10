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影／警持槍抓酒駕 對向車道看戲BMW撞賓士

2019-11-10 11:36聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子昨天晚間9時許開車行經北區時，被巡邏警員發現開窗抽菸，警員騎車前往勸導，未料黃心虛不服攔查，開車逃逸。警員尾隨至五權路、英士路口時，下車持槍高分貝喝令「下車」，未料查緝酒駕的場景疑引起對向車道駕駛BMW的簡姓男子注意，直接撞上前方的賓士車，引發另起交通事故，經查，黃的酒精值超標，依公危移送，同車的彭姓女子依酒駕同車乘客連坐法告發。

據查，台中市第二警分局文正所警員昨天晚間10時許，在北區五權路、西屯路口巡邏時，發現黃姓男子（21歲）開窗抽菸，因此前往勸導，未料黃疑酒駕心虛，直接開車逃逸，警員騎車尾隨到五權路、英士路口時，黃因前方車流停車，警員持槍上前，喝令黃下車。

黃一度有拒捕衝撞逃逸的動作，因警員不斷高分貝喝令「下車」，黃才屈服配合，經查黃的酒測值超標，依公共危險罪移送，另外同車的彭姓女子（22歲）依道交條例規定的酒駕同車乘客連坐法，依法製單告發。

經查，第二警分局警員在攔捕黃的過程中，對向車道駕駛BMW的簡姓男子（20歲）疑分神觀看警員抓人，未注意車前狀況，碰撞前方行駛的賓士車，台中市第二警分局交通分隊獲報後，也前往製作相關筆錄，全案依A3（僅車損）車禍流程處理，肇事原因由交大事故組做分析研判後，由雙方自行協調後續賠償事宜。

台中市第二警分局重申，酒駕肇事害人害己，意圖衝撞警方規避攔檢，更是惡性重大行為，警方呼籲駕駛人切莫以身試法，警方基於維護社會大眾安全神聖職責，絕對會嚴正執法，不容許任何挑戰公權力之行為。

台中市第二警分局文正所警員昨天晚間在北區五權路攔查酒駕的黃姓男子（紅圈）時，對向...
台中市第二警分局文正所警員昨天晚間在北區五權路攔查酒駕的黃姓男子（紅圈）時，對向車道駕駛BMW的簡姓男子疑分神觀看，撞上前方的賓士車，造成賓士車尾毀損，車主下車察看（箭頭）。記者陳宏睿／翻攝
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酒駕台中市事故

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