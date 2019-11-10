台中大叔穿女丁字褲露硬挺下體 公園遊客拍照報警
2019-11-10 09:14
聯合報 記者陳宏睿
／台中即時報導
台中市黃姓男子在去年底在大甲警分局所轄的公園內，穿著女用內衣、丁字褲，裸露勃起的下體供人觀覽，有附近遊客發現後，拍照蒐證，並通知警方到場，警方到場時，將黃帶回詢問，黃承認涉案，全案依公然猥褻罪嫌移送台中地檢署，檢方訊問後起訴，並聲請簡易判決處刑，黃遭判拘役50天，得易科，黃上訴遭駁回，全案定讞。
判決書指出，黃姓男子在去年12月23日下午1時許，在台中市某公園身穿女用內衣及丁字褲，並裸露勃起的男性生殖器官，在該處四處走動，供不特定人觀覽，而公然為猥褻行為，當時有兩名在公園的遊客發現後，拍照存證，並報警處理，大甲警分局循線查獲黃，黃在警詢時承認涉案，全案依公然猥褻罪移送台中地檢署。
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檢方依法起訴並聲請簡易判決處刑，沙鹿簡易庭依法判拘役50天，得易科罰金5萬元，黃收到判決書後，認為量刑過重，提出上訴。
台中地院合議庭審理後認為，黃在2013年間就曾因公然猥褻罪，遭台中地院檢察官處分緩起訴在案，有紀錄可查，但黃不知悔改，再犯本案，認為黃無悔意，另外一審用法無不當之處，量刑也符合刑法法定刑度的相關規定，符合比例原則，無輕重失衡的情形，駁回黃訴請，維持一審原判，全案定讞。
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