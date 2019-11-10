年邁老父病倒求子扶養 法官以他從未照顧駁回
2019-11-10 08:14
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市林姓男子以自己年老，罹患腦梗塞等重症，無謀生能力向兒子要求給付每月7千元扶養費；林子主張父親在他4個月大就和母親離婚，他從小由母親扶養長大拒絕。台南地院法官認為，林父無正當理由對兒子未盡任何扶養義務，現在向法院聲請兒子負扶養義務顯失公平，駁回林父請求扶養費，全案仍可抗告。
林父主張，他自3年多前即因腦梗塞、失智症、高血壓、糖尿病住院治療，自去年5月起至今年4月，已經門診11次，日常生活無法完全自理，需他人從旁協助，已經無謀生能力且身體狀況不佳，卻未見兒子盡扶養義務，向兒子請求每月支付扶養費7千元。
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林子表示，父母親在他小時候約4個月大就離婚，離婚後是母親與阿嬤照顧他，父親沒有給扶養費，他請求免除扶養義務。
法官調查，林子所說父親從未扶養過兒子，為林父所不爭執，法官審酌林父於兒子尚未成年時，對於兒子負有扶養義務，林父卻無正當理由對山子未盡任何扶養義務，情節重大，現難林父對於兒子要求扶養義務顯失公平，林子主張應免除父親扶養義務，自屬有據，林父請求兒子給付扶養費，為無理由，應予駁回。
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