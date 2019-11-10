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渣男放送前女友裸照給「嘿軍團」同袍 吃妨害秘密官司

2019-11-10 00:16聯合報 記者賴郁薇／即時報導

高雄市張姓男子在交往期間不時拍攝同居女友「曉艾」（化名）裸體，兩人前年分手後，他竟把曉艾的私密裸照放送到軍中同袍群組「嘿軍團line16」，讓群組內256名同袍觀覽不雅照，還食髓知味，將裸照傳給曉艾的新任男友，甚至公開放上網路論壇；曉艾直到友人轉達，才知道被出賣。高雄地院依妨害秘密罪，判處張男拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

起訴指出，張男與曉艾曾在2016、2017年間短暫交往數月後分手。兩人分道揚鑣半年後，在陸軍澎湖防衛指揮部野戰防空飛彈連服役的張男，突然在前年11月、12月間，擅自將曉艾的私密裸照發送到連上群組「嘿軍團line16」，讓群組內256人都得以窺見。之後，張又將裸照傳給曉艾新男友，甚至上傳到網路論壇。曉艾直到網友間接告知才知情，她氣得怒報警。

張男坦承散布曉艾裸照。曉艾再指控，該些裸照是張男當初向她求歡愛不成，索性拿童軍繩綑綁她才拍攝而來，自己當下不知該怎麼處理，才被迫拍下裸照。然而，張男反駁說，拍照時曉艾都知情，「我拍了很多次」，否認偷拍，只承認分手後散布裸照一事。

檢審從照片當中，發現並無童軍繩，且曉艾神情並未出現痛苦、難受表情，也不見有掙扎痕跡，無法證實張男有竊錄獲強制拍攝，全案依散布竊錄體隱私部位內容罪論定。

高雄簡易庭指出，張男任意散布曉艾隱私裸照給不特定人觀覽，已嚴重侵害她個人隱私，對曉艾身心造成難以抹滅的傷害，實屬不該；但念在他犯後坦承犯行，且與曉艾達成調解，曉艾已具狀向法院請求從輕量刑、並給予緩刑，簡易庭認為，張男應無再犯之虞，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，可上訴。

高雄市張姓男子擅自將前女友裸照上傳到群組、論壇，遭高雄地院依妨害秘密罪，判處拘役...
高雄市張姓男子擅自將前女友裸照上傳到群組、論壇，遭高雄地院依妨害秘密罪，判處拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。示意圖／ingimage
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