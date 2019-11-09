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沒戴安全帽遭攔檢 醉漢拒酒測揮拳毆傷兩女警判5月

2019-11-09 22:12聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

52歲許姓男子9月15日凌晨3時多騎機車經台南市歸仁區中正二街，因未戴安全帽，被歸仁派出所兩女警巡邏發現，在後鳴警笛示意他停車受檢，許仍加速行駛被攔查；女警發現身上有酒味，他不但拒絕酒測，大聲咆哮，突然揮拳毆打其中1女警脖子，經逮捕上銬，許又與另女警拉扯且並用手銬毆傷對方。台南地院認許犯妨害公務罪，判處5月徒刑，可上訴。

台南地院審酌，許明知員警依法執行公務，竟不願配合，反而拉扯、毆打員警，所為顯然不可取；兼衡其素行不佳、犯罪方法及坦承犯行等情狀，量處5月徒刑，可易科罰金。

判決指出，許在今年9月15日3時5分騎機車，沿歸仁區中正二街由東往西行駛，因未戴安全帽，為執行巡邏勤務的歸仁派出所張姓及劉姓兩女警發現，在後鳴警笛示意他停車受檢，但許見狀仍加速行駛，隨後在騎樓處將他攔下。

張、劉兩女警發現他身上有酒味卻拒絕酒測，告知對方拒測的法律規定，未料，許當場對兩女警咆哮，且突然揮拳毆打警員劉姓女警的脖子，張姓女警見狀與劉姓女警依法逮捕許並上手銬；許不願配合與女警拉扯，並用手銬毆打張姓頭部，致張女受有臉部淺撕裂傷1公分傷害，劉女也有頸部挫傷、右側手肘挫傷，歸仁分局依妨害公務移送法辦。

台南地院認許姓男子犯妨害公務執行罪，處5月徒刑，可上訴。本報資料照
台南地院認許姓男子犯妨害公務執行罪，處5月徒刑，可上訴。本報資料照
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警方執行酒測攔檢勤務。報系資料照片
警方執行酒測攔檢勤務。報系資料照片
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妨害公務

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