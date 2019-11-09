沒戴安全帽遭攔檢 醉漢拒酒測揮拳毆傷兩女警判5月

2019-11-09 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



52歲許姓男子9月15日凌晨3時多騎機車經台南市歸仁區中正二街，因未戴安全帽，被歸仁派出所兩女警巡邏發現，在後鳴警笛示意他停車受檢，許仍加速行駛被攔查；女警發現身上有酒味，他不但拒絕酒測，大聲咆哮，突然揮拳毆打其中1女警脖子，經逮捕上銬，許又與另女警拉扯且並用手銬毆傷對方。台南地院認許犯妨害公務罪，判處5月徒刑，可上訴。

台南地院審酌，許明知員警依法執行公務，竟不願配合，反而拉扯、毆打員警，所為顯然不可取；兼衡其素行不佳、犯罪方法及坦承犯行等情狀，量處5月徒刑，可易科罰金。

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判決指出，許在今年9月15日3時5分騎機車，沿歸仁區中正二街由東往西行駛，因未戴安全帽，為執行巡邏勤務的歸仁派出所張姓及劉姓兩女警發現，在後鳴警笛示意他停車受檢，但許見狀仍加速行駛，隨後在騎樓處將他攔下。