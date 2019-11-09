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影／大選將至 北市警曝4大手法籲全民反賄選

2019-11-09 19:26聯合報 記者李隆揆／即時報導

選舉將至，台北市警方為防制賄選、暴力、假訊息介入選舉，特別製作反賄選短片，介紹常見賄選手法，提醒民眾加入反賄行列。

因應2020總統大選及立委選舉將至，台北市文山一分局近日製作反賄短片，介紹常見賄選手法，如現金買票、贈送高價禮品、免費聚餐及免費旅遊等四大類，呼籲民眾切勿收賄，若發現有賄選情事發生，應撥打檢舉賄選專線0800-024-099，檢舉獎金最高達1500萬元。

警方表示，選賢與能，唯有公正、公開的選舉，才能選出廉潔自許為民服務的公僕，期望民眾對於賄選以零容忍的態度，不賣票、不買票，共同淨化選風，達到澄清吏治的功效；另呼籲民眾，若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事，應立即向警方報案，共創清廉選舉。

選舉將至，台北市警方為防制賄選、暴力、假訊息介入選舉，特別製作反賄選短片，介紹常...
選舉將至，台北市警方為防制賄選、暴力、假訊息介入選舉，特別製作反賄選短片，介紹常見賄選手法，提醒民眾加入反賄行列。記者李隆揆／翻攝
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