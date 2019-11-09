刑事偵查佐勤前涉酒駕 高雄仁武分局自檢調影像送法辦

2019-11-09 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



高雄市警仁武分局1名偵查佐酒後出勤，維護路跑活動安全，分局督察組人員聞到他身上有酒味，立即對他酒測，發現酒測值超標，不僅以勤前喝酒簽報處分，分局長獲悉震怒，更即下令徹查他如何到勤。經調閱相關影像，發現他騎機車上班，立即自檢查辦，依公共危險罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

據了解，10月20日財政部高雄國稅局在高雄市澄清湖附近舉辦「統一發票盃」路跑活動，轄區仁武警分局負責維護路跑安全，偵查隊負責內勤業務的譚姓偵查佐也受指示，當天清晨出勤，但出勤後，仁武分局督察組人員發覺他身上酒味甚濃，認為他勤前喝酒違反規定，才要求他接受酒測。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

督察人員對譚酒測，發現呼氣酒測值逾0.7毫克，違反「員警飲用酒類禁止服勤規定」，依勤前喝酒對他簽報懲處。仁武警分局長梁東山得悉譚姓偵查佐酒測值不低，立即要求追溯徹查他使用何種交通工具上班。

儘管譚姓偵查佐稱被人載去上班，但分局長立即指示依法查辦，發覺譚的機車當天停在分局，調閱他從住處到分局途中的相關監錄系統影像，發現他自己騎機車，並非被人載到分局，且酒測值超標，依公共危險罪嫌函送法辦。