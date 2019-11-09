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刑事偵查佐勤前涉酒駕 高雄仁武分局自檢調影像送法辦

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刑事偵查佐勤前涉酒駕 高雄仁武分局自檢調影像送法辦

2019-11-09 16:55聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警仁武分局1名偵查佐酒後出勤，維護路跑活動安全，分局督察組人員聞到他身上有酒味，立即對他酒測，發現酒測值超標，不僅以勤前喝酒簽報處分，分局長獲悉震怒，更即下令徹查他如何到勤。經調閱相關影像，發現他騎機車上班，立即自檢查辦，依公共危險罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

據了解，10月20日財政部高雄國稅局在高雄市澄清湖附近舉辦「統一發票盃」路跑活動，轄區仁武警分局負責維護路跑安全，偵查隊負責內勤業務的譚姓偵查佐也受指示，當天清晨出勤，但出勤後，仁武分局督察組人員發覺他身上酒味甚濃，認為他勤前喝酒違反規定，才要求他接受酒測。

督察人員對譚酒測，發現呼氣酒測值逾0.7毫克，違反「員警飲用酒類禁止服勤規定」，依勤前喝酒對他簽報懲處。仁武警分局長梁東山得悉譚姓偵查佐酒測值不低，立即要求追溯徹查他使用何種交通工具上班。

儘管譚姓偵查佐稱被人載去上班，但分局長立即指示依法查辦，發覺譚的機車當天停在分局，調閱他從住處到分局途中的相關監錄系統影像，發現他自己騎機車，並非被人載到分局，且酒測值超標，依公共危險罪嫌函送法辦。

昨天高雄市警局發布人事命令，將剛到職4個多月的仁武警分局偵查隊長陳榮輝調刑大偵三隊長，外傳與譚姓偵查佐涉酒駕有關。不過，分局長梁東山表示，「沒有關係」，是隊長因父母年邁，早已請調刑大。

高雄市警仁武分局傳出偵查佐勤前喝酒涉酒駕，被分局自檢，依公共危險罪嫌移送法辦。 ...
高雄市警仁武分局傳出偵查佐勤前喝酒涉酒駕，被分局自檢，依公共危險罪嫌移送法辦。 本報資料照
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