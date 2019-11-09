親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中母嬰三屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

副手是誰？韓國瑜笑回：絕對不是禿頭 頭髮比我多

驚！台灣人口危機提早到 這年恐跌破2千萬人

民眾投書質疑賄選績效 嘉檢：不能只看表面數字

2019-11-09 15:25中央社 嘉義市9日電

針對有人投書媒體質疑法務部查賄成績實在「笑死人」，更舉查賄績效佳的嘉義地檢署為例，地檢署發言人蔡英俊今天說，積極查賄改變嘉義地區政治結構，不能只看表面數字。

投書內容提到，以查賄績效佳的嘉義地檢署為例，去年嘉檢起訴284件賄選案，查扣現金新台幣112萬4000元，若與頒發的檢舉獎金相比（檢舉賄選成案，每案頒給50萬元），實在不成比例，可見只抓買票小蝦米、不敢抄選舉賭盤大組頭，不但無法嚇阻惡劣選風，也因頒發巨額獎金，反而讓國庫損失慘重。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，嘉檢去年5合1查賄績效，共起訴284件、239名被告，經嘉義地方法院審理後，已有278件判處有罪，縱有判處緩刑被告，也必須繳付數10萬元予國庫，有罪率高達98%。

蔡英俊指出，嘉義地檢署雷厲風行查賄手段，改變了嘉義地區的政治結構，使想買票的人不敢撒錢，有效降低候選人競選成本，讓優秀人才願意投入選舉，落實選賢與能，喚醒公民意識，這是無價的，無法以金錢衡量。

蔡英俊表示，投書媒體民眾的算法如同閩南俚語「會曉算、袂曉除」，意思就是精於計算，不會考慮其他因素。

蔡英俊指出，明年1月11日將舉行總統副總統與立法委員2合1選舉，嘉檢接獲12件賄選情資，包括在網路散布假訊息，企圖影響選情，以往影響選情因素主要以金錢、暴力為主，如今假訊息充斥，更是查賄的重點項目。

嘉義賄選

相關新聞

流動賭場藏身柚園 38名賭客落荒逃竄全被逮

2019-11-09 14:34

動漫迷嗆聲逼：退出配音界 網搜資深配音員作品超紅

2019-11-09 13:19

找外籍看護當眼線？ 移民署趁聖紀節辦反賄選宣導

2019-11-09 12:57

勸導違停車輛遭拒 毒蟲竟開車衝撞員警

2019-11-09 12:46

酒醉狼公廁外襲胸少婦 願付賠償金獲判緩刑

2019-11-09 12:40

光天化日被當街押走凌虐 男驚恐：站在路邊都害怕

2019-11-09 12:04

催討賠償金起衝突砍死鄰居 二審認母子不符自首重判

2019-11-09 11:59

慘遭尾隨襲胸 女童日記自揭：不停大笑、才能忘記色狼

2019-11-09 11:59

不滿遭開單男狂飆髒話 更動手推打拉扯員警

2019-11-09 11:45

2020大選年腳步近 蔡清祥點名3大查賄挑戰

2019-11-09 10:35

就愛幼齒 男子與未成年女子上床遭起訴

2019-11-09 09:26

討債爆口角 男子勸架遭安全帽K頭亡

2019-11-09 08:54

女性內衣問卷調查 噁心男騙拍裸照還上下其手

2019-11-09 08:16

竊盜性侵懸案未破 19年後靠DNA比對竟找到嫌犯

2019-11-09 06:14

酒駕釀3死 沒錢賠還求減刑

2019-11-09 00:39

富南斯吸金30億 夏于喬父親等10人羈押禁見

2019-11-08 23:30

詐2萬助理費 南市議員吳通龍判3年10月

2019-11-08 23:30

詐領助理費2萬元被判3年10月 吳通龍要上訴

2019-11-08 19:27

民視董事長撤換風暴 前董座郭倍宏「提告無效」法院今駁回

2019-11-08 19:04

詐領助理費被判有罪 台南議員吳通龍：不知錯在那裡

2019-11-08 18:08

詐領助理費繳回 台南議員吳通龍判3年10月

2019-11-08 17:14

酒駕釀3死稱賠不起拒調解還想減刑 家屬轟：根本沒資格

2019-11-08 16:19

大學合併案涉及不法？冒用新竹檢方發新聞恐觸法

2019-11-08 15:37

白花2949萬元學費？「華爾街天后」開投資課程遭起訴

2019-11-08 15:34

美女想變年輕 涉變造身分證影本觸法繳2萬元

2019-11-08 15:31

涉非法吸金30億 夏于喬父親遭聲押

2019-11-08 14:20

群組轉發「李遠哲爆料蔡英文」觸法？法官裁定不罰

2019-11-08 12:56

會計師被控妨害名譽 今提壽桃告大同董事會誣告

2019-11-08 12:12

尷尬了！警攔停百萬名車 車窗敲不破？民眾：鐵撬借你

2019-11-08 11:45

宣明智長子婚變鬧上法院多年 最高法院終判准離婚確定

2019-11-08 11:13

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35
看更多

熱門文章

中華隊輸球他酒後怒丟新台幣 網友暴動要搶垃圾

2019-11-08 16:58

殺女友後再以殘酷手法殺幼子 雙胞胎被塞入洗衣機悶死

2019-11-08 22:39

IKEA脫光遛鳥算啥！星二代燒大樓 一看前科法官也傻眼...

2019-11-09 10:00

路倒哥演技笑翻網友 假車禍失敗懊惱捶地

2019-11-09 01:13

殺害母子3人的動機竟是醋海起殺機 檢聲押

2019-11-08 22:08

網傳新莊夫妻半夜虐狗 飼主無奈喊冤「狗教不會」

2019-11-09 09:36

台中清水國道三號旁雜草大火 強風助長延燒5小時

2019-11-08 22:09

台中母子3屍命案 陳女最後一次與母親聯繫是10月底

2019-11-08 16:44

勒斃女友、雙胞胎幼子塞洗衣機悶死 3屍案狠男收押

2019-11-08 23:52

影／BMW鬧區丟便當盒！垃圾正義姐撞見斥太扯 摸鼻撿回去

2019-11-08 21:53

富南斯吸金30億 夏于喬父親等10人羈押禁見

2019-11-08 23:30

台中三屍案陳女生前拍過戲 字句寫下：演員辛苦很敬業

2019-11-09 12:25

她命運坎坷 逃家暴卻慘死

2019-11-09 00:13

竊盜性侵懸案未破 19年後靠DNA比對竟找到嫌犯

2019-11-09 06:14

影／涉嫌殺害母子三命案 同居男友殺人罪嫌移送

2019-11-08 20:06

涉母子三屍 他窩網咖呼呼睡 被警搖醒

2019-11-09 00:04

民視董事長撤換風暴 前董座郭倍宏「提告無效」法院今駁回

2019-11-08 19:04

女性內衣問卷調查 噁心男騙拍裸照還上下其手

2019-11-09 08:16

影／三屍命案靈堂低調設二樓 奶瓶貼男嬰姓名令人不捨

2019-11-09 11:57

不斷在火車上抓妙齡女胸被逮 男子再抓還想換衣脫罪

2019-11-08 17:04

詐領助理費繳回 台南議員吳通龍判3年10月

2019-11-08 17:14

動漫迷嗆聲逼：退出配音界 網搜資深配音員作品超紅

2019-11-09 13:19

旅行社帶陸客到玉石店抽佣60％ 搶客源現怪象

2019-11-08 17:07

詐領助理費被判有罪 台南議員吳通龍：不知錯在那裡

2019-11-08 18:08

詐領助理費2萬元被判3年10月 吳通龍要上訴

2019-11-08 19:27

台南出現「骰子職業大賭場」 永康分局查獲45人法辦

2019-11-08 17:25

一句「老師謝謝，但你幫不了我」 更保輔導員心酸無奈

2019-11-08 17:06

嚇！網路買到「兇車」 定型化契約無規範能退費嗎？

2019-11-08 19:58

少年北漂見網友沒錢返家 暖警助母北上接兒

2019-11-08 18:57

光天化日被當街押走凌虐 男驚恐：站在路邊都害怕

2019-11-09 12:04

「立冬」取締酒駕無假期 台南警局封城查獲一嫌

2019-11-09 00:19

勸導違停車輛遭拒 毒蟲竟開車衝撞員警

2019-11-09 12:46

就愛幼齒 男子與未成年女子上床遭起訴

2019-11-09 09:26

慘遭尾隨襲胸 女童日記自揭：不停大笑、才能忘記色狼

2019-11-09 11:59

討債爆口角 男子勸架遭安全帽K頭亡

2019-11-09 08:54

台中母子三屍命案 法官裁定陳姓主嫌收押

2019-11-09 00:18

母子3屍破案關鍵 檢從口鼻出血認定他殺

2019-11-08 23:01

情侶棄嬰 疑遭狗啃剩碎骨

2019-11-09 00:22

30多萬買到凶車 網購竟無「法」管

2019-11-08 23:27

毒品條例修法 檢察官林達支持多元處遇

2019-11-08 18:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top