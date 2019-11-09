中國偷渡來台打工2年 越籍男被判3月刑並驅逐出境
2019-11-09 14:57
聯合報 記者蔡翼謙
／即時報導
越南籍陳姓男子偷渡來台打工，還支付6000元美金（折合新台幣約18萬元）給協助偷渡友人；被警查獲後，士林地檢署依違反移民法罪將他起訴。士林地院認為，陳男滯台2年間無犯行，判他3月徒刑，得易科罰金9萬元，執行完予以驅逐出境。
判決書指出，陳男2013年合法來台工作，之後卻無故逃逸，導致居留原因消失，2016年被遣返回國。不料，他為再來台打工賺錢，竟花費6000元美金，在友人協助下，從中國大陸搭船偷渡來台。
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2年後，陳男又被警方查獲，他被逮時坦承犯行。法官認為，陳男滯留期間，並無非法犯行，且犯後態度良好，依違反移民法罪判他有期徒行3月，得易科罰金9萬元，執行完畢後，予以驅逐出境。
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