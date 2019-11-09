流動賭場藏身柚園 38名賭客落荒逃竄全被逮

2019-11-09 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



台南市麻豆分局及學甲分局昨天下午3點許，在麻豆區一處違建鐵皮屋內查獲流動職業大賭場，將在場共計38人帶回，大多是50至60歲及越籍的婆婆媽媽，還有3名70多歲的老農夫，警方當場查扣無線電、賭資5千元、撲克牌、骰子及帳冊等證物，為首的主嫌蘇姓婦人、莊姓及劉姓男子等3人依觸犯賭博罪移送台南地檢署偵辦，其餘35名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

麻豆分局日前接獲情資有俗稱「目賊仔」撲克牌職業大賭場流竄於麻豆及學甲轄區內，立即派員探訪跟監，與學甲分局共組專案小組，從前、側門包夾，破門而入攻堅，多名賭客嚇得從側門衝出柚子園內四處逃竄，還撞破柚子園外鐵網，仍逃不出專案小組人員的快腿，逐一逮回詢問，共計查獲38人含蘇姓主嫌等3人，賭客35人涉案。

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