動漫迷嗆聲逼：退出配音界 網搜資深配音員作品超紅

2019-11-09 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市沈姓動漫迷潛心觀賞日本動漫「從零的開始的異世界生活」時，發現資深配音員傅其慧有替其中一角色配音，瞬間不滿情緒爆發，失控在傅其慧經營的粉絲專頁內恐嚇「我要把妳的心臟挖出來」，還揚言要找麻煩直到傅退出配音界為止。橋頭地院認定沈涉及恐嚇危害安全罪，判處拘役10日，得易科罰金1萬元，可上訴。

判決指出，沈姓動漫迷今年3月底深夜，大膽在傅其慧經營的粉絲專頁內貼恐嚇文，直嗆「我要把妳的心臟挖出來」、「妳最好關閉妳的FB，要不然妳就死定了」，甚至直說「我會一直找妳麻煩！直到妳退出配音界為止」。種種行徑讓傅其慧警覺人身安全有疑慮，嚇得連忙報警。

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沈到案坦承上述言行，且有截圖為證，檢審認定他犯恐嚇危害安全罪，罪證明確。

橋頭地院認為，沈只是單純不滿傅其慧替特定動漫角色配音，卻不用和平方式解決爭端，反而直接在臉書恐嚇，行為實屬不該；但念在沈坦承犯行，無前科紀錄在案，且領有腦性麻痺併重度肢障證明，依恐嚇危害安全罪，處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案可上訴。