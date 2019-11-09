找外籍看護當眼線？ 移民署趁聖紀節辦反賄選宣導

2019-11-09 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



移民署南區事務大隊昨天趁印尼宗教節日「聖紀節」，舉辦「關懷印尼看護小幫手」活動，正因明年將總統大選，也趁機向印尼看護們宣導反賄選，希望印尼看護和照護對象，也能落實「不買票、不賣票、要檢舉」。居民笑稱，像是找外籍看護當反賄選的「眼線」。

移民署南區事務大隊第二服務站昨天將「到府關懷，宅配愛」行動服務車，開到高雄市岡山區勵志新城，邀集社區內的印尼籍看護參加活動，趁印尼聖紀節，除了與這群看護們一起禱告，希望拉近彼此間的距離，也趁機拿出「反賄選，不買票、不賣票、要檢舉」的標語牌，以有獎問答方式，叮嚀看護們反賄選，讓自己在台灣安居樂業。

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高雄市第二服務站表示，移民署關懷的對象不僅是新住民，在台移工也是移民署的守護對象，希望藉由聖紀節活動，讓移工感受台灣的溫暖，讓移工把台灣當成新的故鄉，只趁機告訴看護們要守法並宣導反賄選。