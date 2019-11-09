職業賭場藏身文旦園 台南警方破獲逮38人

2019-11-09 13:41 中央社 台南9日電



台南市警局麻豆分局今天指出在麻豆區文旦園破獲職業賭場，逮捕38人。警方當時先藏身在小貨車中，待小貨車駛抵賭場外時，警員一擁而上，嚇得賭客四處流竄，但仍全數被逮。

台南市政府警察局麻豆分局在麻豆區文旦園破獲職業賭場，共逮捕38人，查扣無線電、賭資、撲克牌、骰子及帳冊等物。中央社 分享 facebook

麻豆分局偵查隊員今天指出，警方獲報有一處撲克牌職業賭場在台南市麻豆區、學甲區及佳里區流動，立刻調查跟監，查出這個職業賭場轉移到麻豆區文旦園的工寮中，隨即部署。

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警方昨天下午先藏身在小貨車中，待小貨車駛抵賭場外時，警員從車中跳出，在賭場外把風的男子，驚嚇之餘，來不及反應，馬上往文旦園逃逸，疑因太過緊張而跌倒被逮，賭場內的賭客得知警方到來，也嚇得四處流竄，但仍被逮回。

警方共逮捕38人，包括賭場負責人蘇姓女子、莊姓及劉姓2名把風男子、35名賭客，且查扣無線電、賭資、撲克牌、骰子及帳冊等證物。

警方調查，蘇女向文旦園所有人承租工寮後，作為職業賭場之用，賭客來自於麻豆區、佳里區和學甲區，多是50歲至60歲的家庭主婦，還有3名70多歲的老農夫及5名越南籍年輕女子，警方訊後依法送辦。