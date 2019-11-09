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慘遭尾隨襲胸 女童日記自揭：不停大笑、才能忘記色狼

2019-11-09 11:59聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市陳姓男子前年臨時起意尾隨年僅11歲的國小女童，趁女童開門、走入公寓樓梯間那刻，強力摀住女童嘴巴、壓制在牆上，不顧女童扭動反抗，襲胸猥褻得逞後逃離，嚇得女童放聲尖叫。橋頭地院依侵入住宅強制猥褻罪，判陳男有期徒刑2年8月，並在刑期執行完畢後，入特定處所受監護2年，可上訴。

當時34歲的陳男騎車時盯上國小女童，竟一路尾隨她回左營住處公寓。陳男見女童打開公寓大門，隨即趁隙跟進公寓，在樓梯轉角處對女童下手猥褻。不顧女童不斷掙扎反抗，陳男出手掩住女童嘴巴，緊緊將她壓在牆上，隔著衣服偷襲撫摸女童胸部，得逞後悻悻然逃離現場。

女童嚇得尖叫、向媽媽哭訴，媽媽趕緊報警處理。陳男到案還一再狡辯、否認犯行，直到法院審理時，人證、物證俱全，他才坦承犯案。

女童媽媽曾在偵查時，提供女童日記影本佐證；日記上頭清楚寫到，「其實我對色狼的事一直放在心裡」，坦言心裡亂亂的，但想想再讓媽媽和老師擔心，直說「表面上的不在意是真的嗎？」透露自己有時上樓時仍會想到陳男，只能不停大笑設法忘記，甚至自我諷刺「覺得自己很可笑」。事發後，女童一家人已經搬離高雄。

橋頭地院合議庭指出，陳男與女童素不相識，案發當時，女童對於性觀念仍處於懵懂階段，自然不能容許陳男碰觸胸部等隱私部位，且女童事發時曾尖叫、掙扎，陳男行為明顯違反女童意願，強制猥褻犯行明確，事後還一再否認，雖最後坦承犯行，但仍未彌補被害女童傷害。

合議庭認為，陳男尾隨素未謀面的女童，為滿足私慾，進而猥褻女童，犯行明確，但因他經精神醫學診斷出罹有「其他情緒障礙症」，其衝動控制、認知功能、辨識而行為能力有些障礙，且治療狀況不甚理想；綜合考量後依侵入住宅強制猥褻罪，判陳男有期徒刑2年8月，並在刑期執行完畢後，入特定處所受監護2年，可上訴。

高雄市陳姓男子前年臨時起意尾隨、襲胸年僅11歲的國小女童，橋頭地院依侵入住宅強制...
高雄市陳姓男子前年臨時起意尾隨、襲胸年僅11歲的國小女童，橋頭地院依侵入住宅強制猥褻罪，判陳男有期徒刑2年8月。示意圖／ingimage
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猥褻色狼

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