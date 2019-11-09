催討賠償金起衝突砍死鄰居 二審認母子不符自首重判
2019-11-09 11:59
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
蔡姓婦人曾遭湯姓鄰居毆傷，雙方和解，湯允諾支付30萬元賠償金食言，4年前10月1日蔡婦與兒子前往六甲山區砍竹子，傍晚準備要下山時遇到湯，蔡婦向湯催討賠償金起衝突，雙方揮刀相向均受傷，湯頭、後腦及後頸等計69處傷口當場不治，一審認蔡姓母子自首分處1年10月、6年徒刑，檢方不服上訴，二審則認蔡婦撥打119僅提及兒子受傷，對持刀砍傷湯隻字未提不符自首，母子改判6年、11年徒刑，可上訴。
台南高分院合議庭認為，蔡婦案發當天傍晚5時45分，撥打119請求緊急救護，她僅提及兒子受傷，且在值勤人員詢問兒子為何受傷時，未加說明，並對持刀砍傷湯一事，均隻字未提。救護人員證稱，當時救護車陷入泥濘，車子卡住，下來處理時，她才跟同車救護替代役說背很痛，因為傷口蠻大的，不像被樹枝、樹藤割到，其問她傷口如何來，對方支吾其詞，最後她才說上面有兩人在吵架，上面有人受傷，並沒有說有打架及凶殺情形，他回報勤務中心，要通報警方，可能有凶殺案，車子脫困後便將她送醫。
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判決指出，蔡婦第一次警詢時，僅提及持削尖竹尾戳擊湯抵抗，直至10月12日警詢時，才提及持刀背砍湯頭部。警方接獲119勤務中心轉報本件可能為凶殺案，員警到場後，現場僅蔡與湯2人，一死一重傷，員警一開始即詢問蔡跟何人吵架？顯已依其辦案經驗及現場狀況合理懷疑蔡因吵架而殺害湯，蔡僅稱「沒有吵架」，可見他並未向到場員警自承犯罪。
合議庭審酌，蔡姓母子因蔡婦向湯催討債務而起衝突，先遭湯持刀砍傷，蔡婦隨後持削尖竹尾、柴刀防衛，惟防衛行為逾越必要程度；蔡則拾湯掉落的長柄鐮刀後，一時氣憤，持刀殺害湯，雖湯砍殺母子在先，且所受傷勢不輕，犯罪動機或可理解，惟2人共計造成湯69處傷口，手段殘忍，並造成湯死亡，使其家屬悲痛莫名，犯罪所生損害巨大。
蔡婦雖坦承持刀砍擊湯，但對於相關細節，不僅始終未清楚說明且所述不一；蔡在警詢曾坦承持刀砍擊湯，之後均矢口否認犯行，且所述情節不一，犯後態度不佳。且被害人家屬到庭陳述，蔡姓母子犯罪迄今仍在說謊，且避重就輕，甚至在庭訊中妄言湯魚肉鄉民，顯無悔意，請求從重量刑。
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