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2020大選年腳步近 蔡清祥點名3大查賄挑戰

2019-11-09 10:35聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

檢、警、廉、調單位昨下午在高雄地檢署舉行選舉查察分區座談會，法務部長蔡清祥、最高檢察署總長江惠民昨在會中特別指示2020選舉年查察任務。蔡清祥指出，有別以往傳統金錢、暴力介入選舉，就趨勢來看，點名明年選舉查賄有3大挑戰，分別是境外資金、選舉賭盤、假訊息介入選舉，甚至影響選情，各辦案單位務必全力以赴、嚴陣以待。

江惠民會中指示，辦案團隊務必保持行政中立性、精緻偵查，且一定得向上溯源，提醒檢警廉調單位，偵辦假訊息影響選舉案件時，若有必要應即時澄清，避免引發群眾事件。

江惠民肯定橋頭地檢署檢察官直接走入群眾，透過多場反賄選宣導，讓「反賄」深植民眾心理，讓選民逐漸建立「有狀況、就通報」觀念；選前也積極掃蕩地下匯兌，防堵境外資金介入選舉。

日前調查局長呂文忠也曾指出，總統、立委選舉「中資介入」是選舉查察重點之一，典型介入方式是透過地下匯兌資助候選人，近來查緝兩岸地下通匯金額高達8百億元，現似乎還演變出「第三方支付匯款至微信帳戶」新型態，情治單位正密切注意。蔡清祥昨也表示，介入情形可能隨時隨地都有新型態，查察團隊應多加注意。

檢、警、廉、調單位昨下午在高雄地檢署舉行選舉查察分區座談會，法務部長蔡清祥點名，...
檢、警、廉、調單位昨下午在高雄地檢署舉行選舉查察分區座談會，法務部長蔡清祥點名，境外資金、選舉賭盤、假訊息是明年大選年查察挑戰。圖／報社資料照
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2020選舉江惠民蔡清祥賄選

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