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就愛幼齒 男子與未成年女子上床遭起訴

2019-11-09 09:26聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

台中市李姓男子2年前與年僅14歲少女交往，雙方交往7個月內曾發生過兩次性行為，分手後少女提告，新北地檢署認為李男明知少女未成年仍與她發生性行為，日前依妨害性自主罪起訴。

起訴指出，因盜刷信用卡目前在花蓮監獄服刑的李姓男子，106年7月底，透過吳姓女子介紹結識年僅14歲的少女，雙方進而交往，同居在新北市板橋區，交往期間兩人曾發生兩次超友誼親密性行為。

雙方於去年2月間分手，李男又因案入監服刑，少女卻向警方提告李男曾持安全帽毆打，暴力強制性交，但無驗傷證明，李男坦承曾與少女發生性行為，但否認曾毆打過少女。新北地檢署認為李男確有與少女發生性行為，日前依妨害性自主罪起訴。

台中市李姓男子2年前與年僅14歲少女交往，雙方交往7個月內在新北市同居曾發生過兩...
台中市李姓男子2年前與年僅14歲少女交往，雙方交往7個月內在新北市同居曾發生過兩次性行為，分手後少女竟提告。示意圖／Ingimage
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性行為妨害性自主監獄

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