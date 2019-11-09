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勒斃女友、雙胞胎幼子塞洗衣機悶死 3屍案狠男深夜收押

竊盜性侵懸案未破 19年後靠DNA比對竟找到嫌犯

2019-11-09 06:14聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市19年前發生一起犯嫌侵入住宅行竊，進而性侵女屋主的案件，在被害女子體內雖採得犯嫌精子檢體，但持續比對多年仍無法查出犯嫌身分，刑事局今年10月比對出因案在監服刑的高姓男子，其DNA檢體與此案相符，受刑人高姓男子也坦承犯案，新北地檢署日前依竊盜及妨害性自主罪起訴。

起訴指出，新北市五股區於19年前發生一起竊賊侵入住宅竊盜，得手裝有約1000元的存錢筒，因竊賊發現屋內僅有女屋主一人在家，一時色心大發，持刀脅迫性侵女屋主得逞，還搶走皮包內現金約900元後逃逸。

警方雖在被害女子下體採得犯嫌精子檢體，但比對多年仍無法比對出相符檢體，刑事局仍不放棄，今年10月23日終於比對出相符的DNA檢體，查出目前因案在宜監獄服刑的受刑人高姓男子涉嫌重大。

蘆洲警方持高男DNA檢體與被害女子所檢得檢體相符報告訊問，高男坦承犯行不諱，新北地檢署日前依竊盜罪及妨害性自主罪起訴高男。

因案落網在監服刑高姓男子，挳刑事局比對查出高男另涉19年前侵入住宅行竊還性侵女屋...
因案落網在監服刑高姓男子，挳刑事局比對查出高男另涉19年前侵入住宅行竊還性侵女屋主案件。示意圖／Ingimage
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竊盜DNA

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