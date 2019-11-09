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「立冬」取締酒駕無假期 台南警局封城查獲一嫌

2019-11-09 00:19聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台南市警局在上周五發布執行「封城強勢路檢取締酒駕」後，8日晚上更由警察局長周幼偉率隊於佳里警分局前廣場，主持取締酒後駕車戶外聯合勤教，展示「酒駕零容忍，執法無假期」決心。

周幼偉表示，警察局統計分析台南市108年1月1日至11月4日取締酒後駕車5252件，取締件數相較107年同期雖然減少了15.04%，但是酒駕肇事降幅30.50%更大，只是仍有240件的酒駕肇事，已經造成303人傷亡，也代表至少有303個家庭會因而受到影響。

周幼偉説，交通治安是很重要的評比指標，但加強取締不是為了評比而是希望大家平安回家，就像一分局一位同仁說的「我不缺績效、只要你平安！」

市警局表示天氣逐漸轉涼，8日是「立冬」節氣，普遍大眾有隨節氣進補的習慣，可預期民眾飲酒頻率會大幅增加，顯示酒後駕車肇事可能進入高峰期。

第六分局8日晚間執行擴大臨檢及路檢勤務，鹽埕所長吳俊祥等人晚上9點45分許在夏林路與健康路口查獲鐘姓男子涉嫌酒後駕車，酒測值達0.18毫克。

為了杜絕若干民眾有僥倖酒駕的惡習，市警局除了會繼續加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等交通安全宣導工作，從根本面「不要有酒後駕車」的觀念著手外，更會落實市長「支持警察嚴正執法」在防制酒駕肇事的決心，不分平日、假日，警方均會在所轄易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度，目的只會確障民眾的交通安全，防制酒駕事故的發生。

台南市警局晚間封城臨檢酒駕。記者吳淑玲/翻攝
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酒駕警察

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