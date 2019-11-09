「立冬」取締酒駕無假期 台南警局封城查獲一嫌

2019-11-09 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



台南市警局在上周五發布執行「封城強勢路檢取締酒駕」後，8日晚上更由警察局長周幼偉率隊於佳里警分局前廣場，主持取締酒後駕車戶外聯合勤教，展示「酒駕零容忍，執法無假期」決心。

周幼偉表示，警察局統計分析台南市108年1月1日至11月4日取締酒後駕車5252件，取締件數相較107年同期雖然減少了15.04%，但是酒駕肇事降幅30.50%更大，只是仍有240件的酒駕肇事，已經造成303人傷亡，也代表至少有303個家庭會因而受到影響。

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周幼偉説，交通治安是很重要的評比指標，但加強取締不是為了評比而是希望大家平安回家，就像一分局一位同仁說的「我不缺績效、只要你平安！」

市警局表示天氣逐漸轉涼，8日是「立冬」節氣，普遍大眾有隨節氣進補的習慣，可預期民眾飲酒頻率會大幅增加，顯示酒後駕車肇事可能進入高峰期。

第六分局8日晚間執行擴大臨檢及路檢勤務，鹽埕所長吳俊祥等人晚上9點45分許在夏林路與健康路口查獲鐘姓男子涉嫌酒後駕車，酒測值達0.18毫克。