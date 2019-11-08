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富南斯吸金30億 夏于喬父親等10人羈押禁見

2019-11-08 23:30聯合報 記者王聖藜／即時報導

曾找英國天后Jessie J、謝金燕、張惠妹等藝人造勢的「富南斯」集團，被檢調查出違法吸金30億元，受害者至少2000人，檢調搜索偵查集團幹部等人，藝人夏于喬的父親夏世紘共10人被聲請羈押禁見，台北地院審理認為，夏嫌等涉違反銀行法重罪，漏夜審理裁定全部羈押禁見。

據調查，「富南斯」集團等說明會宣稱，由AI人工智慧代操美國股票，會員投資以1萬美元為單位，保證獲利16%，且「半年還本、一年翻倍」；為取信會員，曾找Jessie J、張惠妹、任賢齊、蕭煌奇名人站台。

投資人看到「富南斯」造勢不手軟，誤信為正當投資砸錢，直到去年初英國金融監管機構對富南斯展開調查，加上網路上陸續傳出富南斯涉嫌詐騙的消息，總共有6個國家金融監管機構發出警告，投資人才驚覺受騙。

檢調清查發現，集團吸金總額逾30億元，受害者超過2000人，昨天兵分26路搜索、拘提夏世紘等19人，全案朝違反銀行法方向偵辦。

「富南斯」集團被檢調查出違法吸金30億元，受害者至少2000人，檢調搜索偵查集團...
「富南斯」集團被檢調查出違法吸金30億元，受害者至少2000人，檢調搜索偵查集團幹部等人，藝人夏于喬的父親夏世紘共10人被聲請羈押禁見，台北地院審理認為，夏嫌等涉違反銀行法重罪，漏夜審理裁定全部羈押禁見。圖／報系資料照片
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吸金英國詐騙

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