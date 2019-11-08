詐領助理費2萬元被判3年10月 吳通龍要上訴
2019-11-08 19:27
聯合報 記者邵心杰
、鄭維真
／台南即時報導
台南市無黨籍市議員吳通龍，被控在縣市合併升格直轄市第1屆台南市議會議員任內，與妻子趙蓮瑛共同詐領公費助理補助費，經檢方起訴，台南地院合議庭審理後，認定詐領助理費用僅2萬元，認吳及趙妻共同犯利用職務機會詐欺財物罪，分別處3年10月及2年徒刑。吳通龍說，不合理、不公平，收到判決書之後會上訴。
台南地院合議庭指出，吳明知2013年6月1日至同年7月31日間，雖聘雇及申報賴姓男子為公費助理，但事先向賴約定及實際給付議員助理薪資每月僅3萬元，未料，吳指示妻子製作自聘公費助理每月4萬元，共同詐領公費助理補助費合計2萬元。
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吳夫妻不否認申報公費助理賴月薪為4萬元，市議會也按申報金額每月撥付4萬元公費助理補助費，辯稱每月支付賴包含便當費、飲料費、零食費及預支薪水或借款超過4萬元。賴證稱，與吳約定報酬僅有3萬元。
台南地院審酌，吳姓夫妻申報不實，從中詐得浮報款項供開銷用，危害政府機關人事預算的控管，辜負選民所託，犯後仍否認犯行，態度難認良好，念2人無犯罪前科，犯行時間約2個月，詐得款項2萬元，分別處3年10月及2年徒刑，沒收犯罪所得2萬元。
然而，同案遭檢方起訴的林姓、梁姓兩女，經院方審理，認兩女同意受聘為公費助理，也有執行助理工作，法官認兩人並非掛名公費助理人頭，獲判無罪，2人薪資所得168萬元也未被列入不法所得。
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