民視董事長撤換風暴 前董座郭倍宏「提告無效」法院今駁回

2019-11-08 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



民視公司今年3月召開董事會以突襲式提出解任郭倍宏董事長職務，遭郭認為是屬濫用董事權利，按鈴提告請求確認董事會決議無效，新北地院認為，僑果公司之法人董事代表黃明展於擔任會議主席的郭倍宏宣布開會後，提案解除郭的董事長職務及改選董事長和總經理，均獲在場7席董事有5席董事同意，無違反法令或公司章程，今天駁回原告郭倍宏之訴，仍可上訴。

判決指出，民視公司今年3月14日由董事長郭倍宏召開第8 屆第9 次董事會，討論議案有三，分別為第一案公司簽證會計師異動提請審議」、第二案為訂定公司108 年度股東常會日期、時間及地點、第三案是辦理公司現金增資發行新股。郭倍宏不滿僑果公司法人董事代表黃明展他宣布開會後霸占麥克風，提案要求撤換並改選董事長及總經理。

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郭倍宏認為黃明展違法提案後，自行以董事會會議主席身分召開會議，復擅自提起未經合法召集程序、事先通知並說明討論之議案 即通過解任他董事長及總經理職務、改選黃明展為董事長及委任王明玉為新任總經理。郭倍宏不滿董事長親自出席董事會，卻不能行使職權，反由董事黃明展自行宣布擔任主席，召集及決議方式具有瑕疵，自屬違反法令，認為遭解任董事長的決議無效。