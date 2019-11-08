詐領助理費繳回 台南議員吳通龍判3年10月

2019-11-08 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南市無黨籍市議員吳通龍，被控在縣市合併升格直轄市第一屆台南市議會議員任內，涉嫌以妻子及友人等3人名義，向議會虛報公費助理名額或浮報公費助理薪資，詐取公費助理補助費共170萬多元，吳繳回不法所得已遭沒收，經檢方依貪汙罪嫌起訴，台南地院今天宣判，判吳3年10月徒刑，可上訴。

檢調調查，吳於2010年12月25日起至2014年12月24日止，任台南縣、市合併升格直轄市後的第1屆台南市議會議員，隨後2014年12月25日起迄今。他擔任第1屆市議員時，明知議員公費助理補助費係市議會編列預算支付，並非議員薪資的一部分，也非對議員個人的實質補貼，竟意圖為自己不法所有，陸續以妻子、梁姓女性友人及林姓女員工等3人名義，向議會虛報公費助理名額或浮報公費助理薪資，涉嫌詐取公費助理補助費共170萬1782元。

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吳向梁女、林女表示，因其服務處開銷大，議員薪資不敷使用，主動詢問對方是否願意掛名擔任其助理，並將公費助理薪資作為其服務處開銷及公關費，2女基於情誼及員工身分同意，並非正式助理且未領取任何議員助理等薪資。案發後，吳夫妻已繳回不法所得170萬1782元，檢方則依法宣告沒收。