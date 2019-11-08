酒駕釀3死稱賠不起拒調解還想減刑 家屬轟：根本沒資格
26歲貨運司機朱汶珽今年8月24日酒後駕駛1輛小貨車，以時速70公里過彎失控撞死2名環保志工、1名路人，呼氣酒測值高達每公升0.64毫克，檢方依酒駕致死起訴；今法院開庭，朱雖認罪請求減刑，但表示沒能力賠償認為無調解必要，被害家屬痛批朱根本沒資格減刑，盼法院從重量刑。
檢警調查，朱汶珽當天送完貨要回楊梅，在蘆竹大竹路288巷過彎失控，撞死正在掃街的環保志工黃姓、謝姓女子，以及路過葉姓男子，檢方以朱酒後上路漠視用路人安全造成3人死亡，依酒駕致人於死罪起訴，建請法院從重量刑。
桃園地院今開準備程序庭，法官詢問對於檢方起訴犯行是否認罪、有無意見，朱表示承認酒駕，全部認罪沒有意見。朱的辯護人表示，朱當時為了提神才喝保力達，肇事後留在現場配合調查，應符合自首，請求依刑法59條酌減其刑。
法官詢問兩造有無調解意願時，朱透過辯護人說，自己想要談但是沒有能力，就算談了恐怕最後也沒辦法賠償，認為目前暫無調解意願。
由於朱案發後遭裁定羈押至今，上月中他曾具狀聲請停止羈押，對此朱的辯護人說，朱有固定住居，相關證物也已扣押，加上他全部坦承，本案應無逃亡、串供或滅證的可能，若允許交保能讓他儘早出去工作，並將所得賠償被害人家屬。
被害人家屬委任律師則說，朱男明知酒駕還上路釀成3死悲劇，至今也沒提出任何具體和解方案，也未和他的雇主協調，就算全部認罪仍向法院請求從重量刑。
被害家屬說，至今還沒和解，認為交保暫不宜，也有人說，朱都沒有調解意願了，加上他前案還通緝未到，目前也無固定住居，未來也會面臨鉅額的民事求償，有極大的逃亡之虞，認為有繼續羈押的必要。
被害人謝女的哥哥說，朱男肇事釀3死，他的貨運公司也應負起連帶賠償責任，不能推託擺爛，謝的女兒表示，事發至今完全收到朱男家屬任何一點關心，實在是難以接收，母親熱心擔任志工多年，卻無辜被酒駕者撞死，一家人瞬間破碎。
謝的女兒沈痛說，禁止酒駕經一再勸導，但案例仍曾出不窮，痛批肇事的朱男沒資格、也沒權利可減輕其刑，而且他撞死3人，如此重大的惡行，若再不重判要如何向社會交代？
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