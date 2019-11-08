大學合併案涉及不法？冒用新竹檢方發新聞恐觸法

2019-11-08 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



國立清華大學與新竹教育大學合校多時，今天竟有不明人士冒用新竹地檢署名義散佈假新聞給媒體，甚至ＰＯ上臉書社團，指兩校合併案涉及不法，該新聞稿不僅以假亂真使用竹檢署徽章，還點名承辦案件檢察官與發言人；新竹檢方稍早發出聲明，強調並未發布該新聞稿，這是假訊息，已經分案偵辦中。

有不明人士疑將假新聞稿貼在臉書社團「靠北交大」，還投訴媒體爆料信箱，該新聞稿不但仿造新竹檢方的新聞稿格式，還使用檢方徽章，內容隱晦點出清大與竹教大合併案，有老師涉及不法遭檢方傳喚，不過由於發稿內容、邏輯怪異，引起記者懷疑，向檢方與校方查證，證實是假新聞。而「靠北交大」上的貼文，目前也遭刪除。

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