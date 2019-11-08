白花2949萬元學費？「華爾街天后」開投資課程遭起訴

2019-11-08 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



Great Trading Studio創辦人陳莉婷。圖翻攝自知乎 分享 facebook

自稱「華爾街天后」的Great Trading Studio創辦人陳莉婷，開設期貨、外匯、美股等投資課程，一年套餐要價24萬元。事後有投資人向檢調告發。台北地檢署查出，近百名學員共繳2949萬元「學費」，但她沒考取證照且未經許可即經營投資理財顧問業務，今依違反證券投資信託及顧問法、期貨交易法等罪將她起訴。

檢調調查，陳莉婷自稱「Great老師」，擁有台大地質系暨化工系雙主修學歷。她在網路上創辦粉絲專頁並召開說明課招攬學員購買課程，從2016年12月22日開始開設包括期貨、外匯、美股選擇權等課程，宣稱要將她多年來實戰經驗利用系統化交易模式教學，將投資做精準分析，帶領學員輕鬆轉化為實體獲利，達成財富自由人生。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳莉婷號稱憑藉著交易美股、外匯、選擇權屢戰屢勝，在許多博士班同學都還在領2、3萬研究助理薪水時，她花10年用10萬元起家賺到上億身家。這些話術吸引許多欲學習投資理財的人上門，但有學員抱怨課程內容僅分享投資經驗，涉嫌廣告不實，向調查局告發涉嫌違法。

檢調查出，她開設的新手外匯課程一堂58888元、短線長線ETF進階25萬元，授課兩個月。另有線上課程一個月4888元、家教課程每月1000元，還有全數課程套餐要價24萬元。

檢方發現，有近百名學員共繳2949萬元「學費」，但她沒考取證照也未經主管機關許可，即經營證券投資顧問及期貨顧問業務，認定其違反證券投資信託及顧問法第107條第1款、期貨交易法第82條及第112條第5款，今依法起訴。