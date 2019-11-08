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白花2949萬元學費？「華爾街天后」開投資課程遭起訴

2019-11-08 15:34聯合報 記者賴佩璇／即時報導

Great Trading Studio創辦人陳莉婷。圖翻攝自知乎
Great Trading Studio創辦人陳莉婷。圖翻攝自知乎
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自稱「華爾街天后」的Great Trading Studio創辦人陳莉婷，開設期貨、外匯、美股等投資課程，一年套餐要價24萬元。事後有投資人向檢調告發。台北地檢署查出，近百名學員共繳2949萬元「學費」，但她沒考取證照且未經許可即經營投資理財顧問業務，今依違反證券投資信託及顧問法、期貨交易法等罪將她起訴。

檢調調查，陳莉婷自稱「Great老師」，擁有台大地質系暨化工系雙主修學歷。她在網路上創辦粉絲專頁並召開說明課招攬學員購買課程，從2016年12月22日開始開設包括期貨、外匯、美股選擇權等課程，宣稱要將她多年來實戰經驗利用系統化交易模式教學，將投資做精準分析，帶領學員輕鬆轉化為實體獲利，達成財富自由人生。

陳莉婷號稱憑藉著交易美股、外匯、選擇權屢戰屢勝，在許多博士班同學都還在領2、3萬研究助理薪水時，她花10年用10萬元起家賺到上億身家。這些話術吸引許多欲學習投資理財的人上門，但有學員抱怨課程內容僅分享投資經驗，涉嫌廣告不實，向調查局告發涉嫌違法。

檢調查出，她開設的新手外匯課程一堂58888元、短線長線ETF進階25萬元，授課兩個月。另有線上課程一個月4888元、家教課程每月1000元，還有全數課程套餐要價24萬元。

檢方發現，有近百名學員共繳2949萬元「學費」，但她沒考取證照也未經主管機關許可，即經營證券投資顧問及期貨顧問業務，認定其違反證券投資信託及顧問法第107條第1款、期貨交易法第82條及第112條第5款，今依法起訴。

美股廣告不實華爾街

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