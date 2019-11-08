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美女想變年輕 涉變造身分證影本觸法繳2萬元

2019-11-08 15:31聯合報 記者賴佩璇／即時報導

一名北市松山區李姓女子，今年赴外交部領事事務局補辦遺失護照，卻被發現身分證影本年齡比戶籍資料「年輕」，遭移送法辦。台北地檢署調查後，認定李女涉偽造文書罪，考量其坦承犯行且無前科，今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫2萬元。

檢方調查，李姓女子今年遺失護照，持身分證影本到外交部領事事務局補辦新護照，她身分證影本的出生年月日是民國69年，但是領事事務局向松山區公所函查，發現李女實際是民國67年出生，認為其涉嫌偽造文書罪，移送北檢偵辦。

據了解，檢方開庭時，李女坦承自行變造身分證影本，她僅供稱：「我就是想這樣。」不願進一步透露動機。檢方考量李女無前科，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，且行為所生危害非鉅，犯罪情節屬輕微，今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫2萬元。

身分證護照偽造文書

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