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群組轉發「李遠哲爆料蔡英文」觸法？法官裁定不罰

2019-11-08 12:56聯合報 記者賴郁薇林保光／高雄即時報導

高雄市周姓民眾今年9月1日，透過涉群軟體Line群組轉發，「李遠哲爆料，蔡英文心中沒有下一代」等文字訊息，遭控涉嫌散布謠言、影響公共安寧，依違反社會秩序維護法移送高雄簡易庭。但簡易庭審理後認為，周的訊息只是在指謫當今能源政策，縱然內容涉及不實，但能源政策對空汙的影響應不至於讓聽聞者產生立即恐慌、而影響公共安寧，裁定不罰。

周的轉發內容涉及蔡英文總統及中研院前院長李遠哲。裁定指出，周姓民眾今年9月1日，將「李遠哲爆料，蔡英文心中沒有下一代」訊息轉發給多個群組、好友，內容還提及，民進黨蔡英文政府拒絕李遠哲改善空污建議，還轉告李遠哲「那是下一代的事」，在李披露下揭發。

周轉發訊息內容還寫到，「原來蔡英文拒絕清潔核電改發展火力發電，真正目的是危害台灣人民呼吸系統健康手段，以遂其台獨目的」；案經小港分局移送高雄簡易庭審理。

簡易庭審理認為，周發送的訊息雖涉不實謠言，但他討論的是能源政策對於空氣汙染程度的影響，應不至於對社會大眾產生明顯而立即的危險，再者，其轉發內容也不足以讓閱聽人產生畏懼、恐慌、間接影響公共安寧。綜合考量後，簡易庭認為違反社維法構成要件不符，裁定不罰，可抗告。

中研院前院長李遠哲（左）曾在2016年總統大選關鍵時刻替蔡英文總統助選，2020...
中研院前院長李遠哲（左）曾在2016年總統大選關鍵時刻替蔡英文總統助選，2020大選前卻批評蔡英文推託溫室氣體減量與降低空汙是「下一代的事」。圖／本報系資料照片
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