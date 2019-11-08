群組轉發「李遠哲爆料蔡英文」觸法？法官裁定不罰

高雄市周姓民眾今年9月1日，透過涉群軟體Line群組轉發，「李遠哲爆料，蔡英文心中沒有下一代」等文字訊息，遭控涉嫌散布謠言、影響公共安寧，依違反社會秩序維護法移送高雄簡易庭。但簡易庭審理後認為，周的訊息只是在指謫當今能源政策，縱然內容涉及不實，但能源政策對空汙的影響應不至於讓聽聞者產生立即恐慌、而影響公共安寧，裁定不罰。

周的轉發內容涉及蔡英文總統及中研院前院長李遠哲。裁定指出，周姓民眾今年9月1日，將「李遠哲爆料，蔡英文心中沒有下一代」訊息轉發給多個群組、好友，內容還提及，民進黨蔡英文政府拒絕李遠哲改善空污建議，還轉告李遠哲「那是下一代的事」，在李披露下揭發。

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周轉發訊息內容還寫到，「原來蔡英文拒絕清潔核電改發展火力發電，真正目的是危害台灣人民呼吸系統健康手段，以遂其台獨目的」；案經小港分局移送高雄簡易庭審理。