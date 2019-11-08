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會計師被控妨害名譽 今提壽桃告大同董事會誣告

2019-11-08 12:12聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

大同校友總會前理事長、會計師巫鑫今年1月指控大同董事會對旗下面板廠華映違法背書保證，大同董事會控告巫妨害名譽；巫鑫今天到台北地院遞狀自訴大同董事會誣告，提告時，巫秀出特製的假壽桃幫明天生日的林郭文艷「祝壽」，勸林郭不要用誣告恫嚇人。

巫鑫今年1月3日指控華映違法背書保證造成大同公司損失20億元，大同認為巫的說法子虛烏有，告巫妨害名譽罪。

巫鑫今天到台北地院對大同董事會成員提出誣告自訴。巫鑫表示，有關大同公司的發言和文字，都是根據大同歷年發布的公開訊息彙整，以會計師專業深入研究分析所得，引用的證據皆有所本，他希望林郭文艷能遵循法令好好經營公司，不要再以誣告手段恫嚇講實話的人。

巫鑫今天替林郭文艷「祝壽」並告大同公司董事會誣告。記者王聖藜/攝影
巫鑫今天替林郭文艷「祝壽」並告大同公司董事會誣告。記者王聖藜/攝影
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妨害名譽成大

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