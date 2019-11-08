尷尬了！警攔停百萬名車 車窗敲不破？民眾：鐵撬借你
2019-11-08 11:45
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東大武警分局森永派出所昨天下午2點，在台9線448.6公里處發現一輛自小客車違規超車，隨即鳴笛攔檢盤查該車，未料，駕駛竟停在路中間阻礙交通，門窗緊閉拒絕受檢，經員警多次警告後，2名員警拿出警棍費了九牛二虎之力擊破車窗，將駕駛帶回，詢後依公共危險罪送辦。
警方表示，巡邏車發現這輛自小客車在山路一路南下違規超車，因該路段多為彎道，且當時車流量大，顧及其他用路人安全，員警鳴笛示意該車停車受檢，結果駕駛竟將車輛橫停於道路中央阻礙交通，造成南北向雙向交通阻塞。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
期間員警多次要求駕駛下車接受盤查，卻置之不理，最後只能霹靂手段用警棍擊破車窗，但駕駛車窗堅硬，一時無法擊破，最後繞道車輛右後方，才順利擊破右後座車窗，駕駛才乖乖配合接受調查。
警方調查，朱姓駕駛未酒駕，供稱因一時緊張，當下才會不知所措。過程中警員李峻安因擊破車窗，造成左手掌遭車窗玻璃碎片割傷，經送醫治療包紮後，幸無大礙。
不過，警方整個攔查及員警敲破車窗畫面被民眾用手機錄了下來，並PO上臉書，有網友留言「不愧是百萬名車，玻璃這麼硬」、「在美國早就開槍了」、「遇到這種駕駛，真的是辛苦警察了」。
「警察怎麼敲，車窗就是打不破。」目擊的林姓民眾說，2名警察拿警棍輪流用力敲打駕駛座車窗，花了20幾分鐘就是打不破，好像車窗是防彈一樣硬，看到警察好像沒辦法擊破，車上剛好有「霸盧（鐵撬、起釘器）」，她好心要借給警察，她就叫先生拿霸盧下去，看能不能幫上忙。
留言