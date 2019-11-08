小王甜言蜜語溫柔又撩心 和人妻靈肉合體遭判刑
桃園許姓人妻去年春節騙家人要去澎湖，卻到國境之南屏東和李姓小王幽會並發生性行為，事後李更傳訊「你是我的女人，我是你的男人」等曖昧簡訊；法院認為，李用海誓山盟等甜言蜜語猛灌許，2人情慾炙熱超越友達，已到靈肉合體地步，依相姦罪判李3個月，還得賠許的先生30萬元。
檢警調查，李明知許女已婚，去年2月19至21日期間，也就是農曆年正月初四到初六春節期間，在屏東住家和她發生性行為，訊時李僅坦承和許女過夜，但否認有性交。而許則供稱過年有隻身跑去屏東玩2、3天，並和老公承認在李的住家發生關係。
法院勘驗李、許間的LINE對話內容，李曾說「因為你是我的女人，我是你的男人」、「我知道你是我想要的女人」等語，而許也曾問「你會等我嗎？」、「你真的會愛我一輩子嗎？」甚至承諾說「好，我離婚」。
而李還提到「如果你不怕跟我的話，就結束跟我，我們不要結婚，看你要我等你多久」，許女則說，這句話意思是李男要她結束現在的婚姻跟他在一起；法院認為，春節傳統是家人團聚重要節日，許卻藉詞拋夫棄子遠赴屏東和李歡聚，顯見李在她心中重於家人。
且對話內容深情款款，李還用溫柔撩心的口吻對許稱「我知道你是我想要的女人，你是我的女人我是妳的男人」，甚至一再勸說許「放手一搏」，大膽拋棄既有並與之共效于飛。
判決指出，可見李、許2人已經超越「友達」層次，提升至熱戀情濃、情慾炙熱，無法自拔，乃進一步演成靈肉結合、合體唯一，以致於縱令羅敷有夫（有夫之婦）猶難捨難離，毫不計慮後果，可見許女證稱2人有性交應可採信。
法官考量，李用宛如海誓山盟的甜言蜜語猛灌許女，許也有炙熱及深癡的反應，就算是虛情假義，充其量可認李意在詐騙許上床；而有關李辯稱，LINE中都在打嘴砲，他和家人同住成員很多，三不五時會進來叫吃飯。
法官認為，家人見適齡婚姻單身成員邀異性來共住，基於成家的期待，樂觀其成都來不及，更不用說會刻意干擾、阻礙他們感情親密發展，因此不採信李辯詞。
院方審酌，李不尊重他人婚姻仍不知愧疚，更不甘屈居「小王、外公」角色，屢屢要求許離婚，執意破壞他人家庭，幾近不達目的不休，惡性極重，在鐵證如山下仍否認，依相姦罪判他3個月，得易科罰金9萬元；許女部分因先生撤告，法院公訴不受理。
民事部分，許的先生吳男提起附帶求償，向李男求償50萬元精神撫慰金，民事庭審酌雙方職業收入等，判處李得賠吳30萬元。
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